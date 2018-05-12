Магазин без упаковки: як це можливо (відео)

Пластик - одна з головних загроз довкіллю. У Німеччині з'являється дедалі більше магазинів, які відмовилися від одноразової упаковки. Знімальна група DW закупилася в одному з таких міні-маркетів у Бонні. Покласти товар тут можна в принесену з собою багаторазову тару або взяти її в магазині на прокат.









