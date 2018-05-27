Маас сподівається, що ФРН отримає місце у Радбезі ООН

Перед виборами нових непостійних членів Ради Безпеки (РБ) ООН міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловив оптимізм щодо входження ФРН до нового складу Радбезу. У четвер, 7 червня, перед вильотом до Нью-Йорка, він зазначив, що під час переговорів упродовж останніх місяців "відчув багато підтримки" щодо наміру Німеччини добиватися членства у РБ ООН.

Маас зазначив, що "сподівається на хороший результат", цитує агентство AFP. Глава МЗС ФРН наголосив, що Німеччина готова в якості непостійного члена Радбезу "брати на себе відповідальність при мирному розв'язання криз". Німеччина прагне вшосте стати непостійним членом Радбезу - цього разу на період 2019-2020 років.

Голосування має відбутися в п'ятницю, 8 червня, коли загалом обиратимуть п'ять країн-членів. Після того як Ізраїль відкликав свою кандидатуру, обрання Німеччини до складу РБ ООН вважається гарантованим.

Разом з п'ятьма постійними членами Радбезу ООН (США, Росією, Великобританією, Францією та Китаєм) ще 10 країн-членів Ради змінюються кожні два роки.