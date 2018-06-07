 Лісову пожежу поблизу Чорнобиля ліквідовано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2018

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Новини

Лісову пожежу поблизу Чорнобиля ліквідовано

В Держслужбі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежу в Чорнобильській зоні вдалось зупинити. Радіаційний фон поблизу АЕС та в Києві перебуває в межах норми.

Пожежа біля Чорнобиля ліквідована (фото - 5 червня)

Пожежа біля Чорнобиля ліквідована (фото - 5 червня)

У четвер, 7 червня, пожежники ліквідували пожежу у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), яка тривала з 5 червня. Про це повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"О 17:50 пожежу в лісовому масиві у Зоні відчуження ліквідовано. До гасіння було залучено 25 одиниць техніки і 138 людей", - йдеться в повідомленні служби. Два літаки ДСНС АН-32П та вертоліт Мі-8 з початку робіт скинули на пожежу 318 тонн води, повідомили в ДСНС.

DW.COM

Арка безпеки над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС була зведена в 2016 році, але досі не введена в експлуатацію. Про причини затримки і пов'язані з цим ризики - у статті DW. (25.04.2018)

Правоохоронці намагаються встановити причину пожежі. У ДСНС повідомили про зменшення площі пожежі до трьох гектарів. (06.06.2018)

За даними служби, радіаційний фон у великих населених пунктах та на об'єктах поруч із місцем пожежі перебуває в межах норми. У Києві він становить 12 мікрорентгенів на годину за безпечного рівня до 30 мікрорентгенів. У місті Чорнобиль радіаційний фон становить 31 мікрорентгенів на годину, тоді як безпечний рівень - до 50 мікрорентгенів, а на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС - 51,6 мікрорентгена (безпечний рівень - до 140 мікрорентгенів).

У зв'язку з пожежою головне управління Національної поліції України в Київській області відкрило кримінальне провадження за статтею "знищення або пошкодження лісових масивів". 

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