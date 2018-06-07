Лісову пожежу поблизу Чорнобиля ліквідовано

У четвер, 7 червня, пожежники ліквідували пожежу у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), яка тривала з 5 червня. Про це повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"О 17:50 пожежу в лісовому масиві у Зоні відчуження ліквідовано. До гасіння було залучено 25 одиниць техніки і 138 людей", - йдеться в повідомленні служби. Два літаки ДСНС АН-32П та вертоліт Мі-8 з початку робіт скинули на пожежу 318 тонн води, повідомили в ДСНС.

За даними служби, радіаційний фон у великих населених пунктах та на об'єктах поруч із місцем пожежі перебуває в межах норми. У Києві він становить 12 мікрорентгенів на годину за безпечного рівня до 30 мікрорентгенів. У місті Чорнобиль радіаційний фон становить 31 мікрорентгенів на годину, тоді як безпечний рівень - до 50 мікрорентгенів, а на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС - 51,6 мікрорентгена (безпечний рівень - до 140 мікрорентгенів).

У зв'язку з пожежою головне управління Національної поліції України в Київській області відкрило кримінальне провадження за статтею "знищення або пошкодження лісових масивів".