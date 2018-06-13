 Лідер пакистанського ″Талібану″ вбитий внаслідок авіаудару | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

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Новини

Лідер пакистанського "Талібану" вбитий внаслідок авіаудару

Загиблий бойовик знаний своїми кривавими злочинами, зокрема проти дітей. У Пакистані він вважався злочинцем номер один.

Мулла Фазлулла у 2013 році

Мулла Фазлулла у 2013 році

Авіаудар афгансько-американських сил убив лідера пакистанського "Талібану" Муллу Фазлуллу. Про це повідомив у п'ятницю, 15 червня, представник міністерства оборони Афганістану. Згодом загибель ватажка радикального руху підтвердили у командуванні операцією НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані, повідомило агентство Reuters.

Напередодні Пентагон заявляв, що удар мав на меті знищити одного з ватажків бойовиків у провінції Кунар біля кордону Афганістану та Пакистану. Авіаудар, внаслідок якого загинув Фазлулла, був завданий зранку напередодні, 14 червня.

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Політичний процес врегулювання конфлікту в Афганістані є найважливішим, переконана міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн. (26.03.2018)

Таліби відповіли на перемир'я, оголошене президентом Ашрафом Гані. Заява пролунала невдовзі після того, як було убито 17 афганських солдатів і вкрадено зброю з афганської військової бази, повідомила місцева влада. (09.06.2018)

Очікується, що загибель Фазлулли зможе послабити напругу між США та Пакистаном, адже він був найбільш розшукуваним злочинцем в останньому. На його рахунку зокрема масове вбивство 132 дітей у школі в 2014 році, а також напад 2012 року на Малалу Юсафзай, яка пізніше стала нобелівською лауреаткою.

Це ще може вплинути на афганський "Талібан" та підштовхнути його до примирення з офіційним Кабулом. Пакистанський "Талібан" був одним з головних ідеологічних натхненників конфлікту в Афганістані. Нагадаємо, що 9 червня бойовики радикального ісламістського руху оголосили про перше перемир'я в Афганістані з 2001 року. Таким чином вони відповіли на одностороннє оголошення перемир'я президентом Ашрафом Гані, яке він зробив двома днями раніше. Планується, що воно триватиме протягом перших днів мусульманського свята Ураза-байрам. 

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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