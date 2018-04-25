 Лідер опозиції Вірменії обіцяє продовження масових протестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2018
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Новини

Лідер опозиції Вірменії обіцяє продовження масових протестів

Оскільки виконувач обов'язків прем'єра Вірменії Карен Карапетян відмовився від зустрічі з лідером протестів Ніколом Пашиняном, акції спротиву триватимуть.

Нікол Пашинян під час масових акцій

Нікол Пашинян під час масових акцій

Лідер вірменських протестів Нікол Пашинян оголосив про продовження масових акцій у відповідь на відмову тимчасового виконувача обов'язків прем'єр-міністра Карена Карапетяна від участі в переговорах. "Сотні тисяч громадян вийдуть на вулиці 1 травня у день голосування щодо кандидатури нового прем'єра", - цитує Пашиняна інформагенція "Інтерфакс".

Він також наголосив, що влада раніше погоджувалася на проведення переговорів. "У (правлячій - Ред.) Республіканській партії безлад. Вчора і позавчора вони заявляли, що готові до переговорів без жодних передумов. Але, як бачите, місце пана Карапетяна займає мій рюкзак", - заявив Пашинян журналістам у готелі Mariott, де мали відбутися переговори.

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У Єревані тривають антиурядові протести. Лідер протестувальників Нікол Пашинян пообіцяв, що у разі обрання прем'єр-міністром послабить прем'єрські повноваження. (26.04.2018)

У Республіканської партії, утім, залишається більшість у парламенті. Від неї очікують організації дострокових виборів у Вірменії. (25.04.2018)

Як пояснили в уряді, Карапетян відхилив пропозицію Пашиняна про зустріч. "Переговори, де одна зі сторін диктує винятково свій порядок, не можуть вважатися переговорами", - заявив прес-секретар уряду Арам Араратян. Карапетян вважає, що Пашиняну "варто прийняти пропозицію президента Вірменії, адресовану всім парламентським і позапарламентським політичним силам, про спільне обговорення ситуації", додав прес-секретар.

Інші зустрічі Пашиняна

Перед цим Пашинян повідомив, що напередодні зустрічався з президентом країни Арменом Саркісяном. Під час цієї зустрічі вони обговорили ситуацію, що склалася, і можливі шляхи вирішення.

Ще раніше Нікол Пашинян провів зустріч з головою фракції "Дашнакцутюн" Арменом Рустамяном, з яким він також обговорив шляхи вирішення конфлікту. Вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" раніше входила до правлячої коаліції з Республіканською партією Вірменії під головуванням Сержа Саргсяна, але 25 квітня оголосила про вихід з неї. 26 квітня троє членів "Дашнакцутюн", котрі обіймали урядові посади, подали у відставку.

Хвиля масових протестів в Єревані та інших вірменських містах почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був обраний депутатами парламенту прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою в результаті зміни форми правління з президентської на парламентську. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.

Як очікується, 1 травня парламент обере нового прем'єр-міністра. Наразі єдиним кандидатом на цю посаду є Нікол Пашинян, якого висунула його фракція "Елк".

  • Демонстранти в Єревані, фото з архіву

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Дотиснули

    23 квітня під тиском багатотисячних акцій протесту екс-президент та чинний глава уряду Серж Саргсян погодився скласти повноваження. Вранці цього дня до протестувальників, які демонстрували з 13 квітня, приєдналися солдати однієї з військових частин Єревана, а поліція звільнила затриманого напередодні лідера опозиції Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Мітинги проти Саргсяна

    Приводом до антиурядових протестів в Єревані стало обрання прем'єр-міністром країни Сержа Саргсяна, який до цього двічі перебував на посаді президента. Таким чином, з 2007 року він обіймає керівні посади у Вірменії. Нещодавні конституційні зміни передбачають перехід на парламентську форму правління, що давало змогу Саргсяну залишитися при владі.

  • Вірмени невдоволені рівнем життя

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Вірмени невдоволені рівнем життя

    70 % мешканців країни невдоволені соціально-економічною ситуацією, низькими зарплатами та пенсіями, відсутністю робочих місць та майже масовою міграцією, відзначає директор Інституту філософії та права Академії наук Вірменії Геворг Погосян. При цьому величезне невдоволення, за його словами, викликала незмінюваність влади.

  • Лідер протестів та парламентської опозиції

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Нікол Пашинян - лідер протестів та парламентської опозиції

    Акції протесту проходили під керівництвом Нікола Пашиняна - лідера опозиційної парламентської фракції "Елк" ("Вихід"). Через кілька днів після початку протестних виступів Пашинян оголосив "революційну ситуацію" в республіці та початок "оксамитової революції". "Сьогодні відбудеться найбільший мітинг в історії Вірменії", - сказав депутат своїм прибічникам 17 квітня.

  • Поліція вважала акції незаконними

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    "Тотальні акції непокори"

    Поліція назвала протести незаконними та поширила відповідні заяви. Проте це не справило належного впливу: постанова про заборону акцій, вручена заступником начальника поліції Єревана лідеру опозиції Ніколу Пашиняну, була демонстративно розірвана. Пашинян заявив про початок "тотальних акцій непокори".

  • Жорсткі дії поліції

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Жорсткі дії правоохоронців

    Поліція пішла на жосткі дії проти учасників масових акцій протесту. На проспекті Баграмяна, де знаходяться парламент та президентська резиденція, правоохоронці розтягнули колючий дріт та підтягнули додаткові сили - БТР-и, водомети, іншу спецтехніку. Маніфестанти тримали в руках вувузели, барабани, стяги та плакати.

  • Щодня - десятки затримань

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Щодня - десятки затримань

    Протягом 11-ти днів протестів правоохоронці затримували десятки людей, багатьох з яких згодом звільняли. 22 квітня тільки у Єревані понад 200 протестувальників потрапили у відділки. Поліція та спецпризначенці застосували і спецзасоби для разгону демонстрантів.

  • Безрезультатні перемовини за добу до відставки

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Безрезультатні перемовини за добу до відставки

    22 квітня Саргсян і Пашинян сіли за стіл перемовин, які зрештою провалилися. "Йдеться не про діалог, а про нашу програму", - заявив опозиціонер, який пояснив, що має намір обговорити з Саргсяном умови його відставки та "мирної передачі влади". Екс-президент відповів, що політична сила, яка отримала на виборах 7-8 відсотків голосів, не може говорити від імені народу, і пішов з перемовин.

  • Обезголовлення протестного руху

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    "Обезголовлення" протестного руху

    Після безрезультатної зустрічі з Саргсяном протести продовжились. Поліцейські, своєю чергою, продовжили вивозити протестувальників у відділки. Серед затриманих опинились лідер опозиції Пашинян та ще два депутати з партії "Елк" - Сасун Мікаелян та Арарат Мірзоян.

  • Мешканці та гості міста все розуміли

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Мешканці та гості міста все розуміли

    Акції протесту в Єревані спричинили багато незручностей для мешканців та гостей міста. Перекривалися автомагістралі, з перебоями працював транспорт, багато хто не міг потрапити на роботу, постраждав учбовий процес в школах та вишах. Багато людей були невдоволені тим, що порушився звичний плин життя. Але загалом єреванці з розумінням поставились до подій в центрі столиці.

  • В Брюселі були занепокоєні

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Занепокоєння в Брюсселі

    Європейський Союз неодноразово в останні дні заявляв, що стежить за ситуацією у Вірменії, котра спільно з п'ятьма іншими країнами бере участь в програмі ЄС "Східне партнерство". Раніше Брюссель закликав вірменську владу поважати право демонстрантів на свободу мирних зібрань.

  • Дворазовий президент та прем'єр-міністр Серж Саргсян

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Двостроковий президент та тижневий прем'єр-міністр

    23 квітня пообіді прем'єр-міністр Серж Саргсян заявив, що вирішив виконати вимоги опозиції та залишити політику. У його заяві про відставку йдеться: "Існує кілька рішень у ситуації, що склалася. Але жодне не для мене... Бажаю миру нашій країні". Очікується, що незабаром у Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори.

    Автор: Ольга Міщенко, Юлія Куценко


Дивитись відео 03:13

Вірменія після Саргсяна: зміна облич чи політичного курсу? (24.04.2018)

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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

Вірменська опозиція святкує перемогу - прем'єр-міністр Серж Саргсян, який до того два терміни поспіль обіймав посаду президента країни, оголосив про відставку. (23.04.2018)  

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Вірменія після Саргсяна: зміна облич чи політичного курсу? (24.04.2018)  

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