 Лідер опозиції Вірменії закликав до нових акцій протесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2018
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Новини

Лідер опозиції Вірменії закликав до нових акцій протесту

Після скасування зустрічі Нікола Пашиняна з в.о. прем'єра Вірменії Кареном Карапетяном опозиціонер звернувся до своїх прихильників із закликом провести нову демонстрацію 25 квітня.

Нікол Пашинян

Нікол Пашинян

Лідер опозиційного руху Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників провести нову демонстрацію в середу, 25 квітня, після скасування його зустрічі з тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єра Кареном Карапетяном.

У відеозверненні, опублікованому 24 квітня в Facebook, опозиціонер заявив, що правляча Республіканська партія Вірменії хоче "скористатися відставкою Сержа Саргсяна і зберегти владу". Він також заявив, що опозиція не може погодитися з призначенням представника цієї партії новим прем'єр-міністром. "Ми не можемо дозволити, щоб ця корумпована система продовжила своє існування", - підкреслив Пашинян.

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Масові протести призвели до відставки 23 квітня новоспеченого прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна. Завдяки чому протестувальники досягли успіху і як розвиватимуться події далі, дізнавався кореспондент DW в Єревані. (23.04.2018)

Екс-президент Вірменії Серж Саргсян, якого нещодавно призначили прем'єр-міністром, подав у відставку. Таким чином він виконав головну вимогу десятків тисяч протестувальників. (23.04.2018)

Зустріч Пашиняна і Карапетяна скасовано

Зустріч Пашиняна і Карапетяна мала відбутися 25 квітня. Однак в.о. прем'єра заявив, що переговорів не буде, оскільки лідер опозиції висунув нові вимоги щодо їхнього формату, порядку і висвітлення і запропонував список осіб, які повинні брати участь з боку тимчасового уряду. "Також заявлено, що переговори будуть вестися винятково за його (Пашиняна. - Ред.) порядку. Це не переговори", - наголосив Карапетян.

Пашинян наполягав, щоб у переговорах брали участь виконувач обов'язків прем'єра, спікер парламенту і глава парламентської більшості. В опозиційному русі "Мій крок", очолюваному Пашиняном, також заявили, що під час зустрічі може обговорюватися тільки одна тема - "мирна передача влади народу" і позачергові парламентські вибори. "Жодні інші питання для нас не є предметом переговорів", - цитує "Інтерфакс" прес-секретаря руху Тиграна Авіняна.

Карапетян, своєю чергою, запропонував президенту країни Армену Саркисяну організувати зустріч парламентських і позапарламентських політичних сил для обговорення ситуації в країні і можливих шляхів виходу з неї "аж до проведення позачергових парламентських виборів". Про це повідомила прес-служба уряду.

Пашинян готовий очолити уряд

Вдень у вівторок, 24 квітня, лідер опозиції заявив, що готовий очолити уряд Вірменії, якщо народ "покладе на нього відповідальність". Пашинян переконаний, що тимчасовий виконувач обов'язків прем'єра Карапетян не може обіймати цю посаду. Виступаючи на прес-конференції для іноземних ЗМІ, опозиціонер підкреслив, що новим прем'єром повинен стати "народний кандидат".

У понеділок, 23 квітня, колишній президент країни Серж Саргсян, призначений тижнем раніше прем'єр-міністром, подав у відставку після багатоденних протестів, що пройшли по всій країні.

  • Демонстранти в Єревані, фото з архіву

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Дотиснули

    23 квітня під тиском багатотисячних акцій протесту екс-президент та чинний глава уряду Серж Саргсян погодився скласти повноваження. Вранці цього дня до протестувальників, які демонстрували з 13 квітня, приєдналися солдати однієї з військових частин Єревана, а поліція звільнила затриманого напередодні лідера опозиції Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Мітинги проти Саргсяна

    Приводом до антиурядових протестів в Єревані стало обрання прем'єр-міністром країни Сержа Саргсяна, який до цього двічі перебував на посаді президента. Таким чином, з 2007 року він обіймає керівні посади у Вірменії. Нещодавні конституційні зміни передбачають перехід на парламентську форму правління, що давало змогу Саргсяну залишитися при владі.

  • Вірмени невдоволені рівнем життя

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Вірмени невдоволені рівнем життя

    70 % мешканців країни невдоволені соціально-економічною ситуацією, низькими зарплатами та пенсіями, відсутністю робочих місць та майже масовою міграцією, відзначає директор Інституту філософії та права Академії наук Вірменії Геворг Погосян. При цьому величезне невдоволення, за його словами, викликала незмінюваність влади.

  • Лідер протестів та парламентської опозиції

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Нікол Пашинян - лідер протестів та парламентської опозиції

    Акції протесту проходили під керівництвом Нікола Пашиняна - лідера опозиційної парламентської фракції "Елк" ("Вихід"). Через кілька днів після початку протестних виступів Пашинян оголосив "революційну ситуацію" в республіці та початок "оксамитової революції". "Сьогодні відбудеться найбільший мітинг в історії Вірменії", - сказав депутат своїм прибічникам 17 квітня.

  • Поліція вважала акції незаконними

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    "Тотальні акції непокори"

    Поліція назвала протести незаконними та поширила відповідні заяви. Проте це не справило належного впливу: постанова про заборону акцій, вручена заступником начальника поліції Єревана лідеру опозиції Ніколу Пашиняну, була демонстративно розірвана. Пашинян заявив про початок "тотальних акцій непокори".

  • Жорсткі дії поліції

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Жорсткі дії правоохоронців

    Поліція пішла на жосткі дії проти учасників масових акцій протесту. На проспекті Баграмяна, де знаходяться парламент та президентська резиденція, правоохоронці розтягнули колючий дріт та підтягнули додаткові сили - БТР-и, водомети, іншу спецтехніку. Маніфестанти тримали в руках вувузели, барабани, стяги та плакати.

  • Щодня - десятки затримань

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Щодня - десятки затримань

    Протягом 11-ти днів протестів правоохоронці затримували десятки людей, багатьох з яких згодом звільняли. 22 квітня тільки у Єревані понад 200 протестувальників потрапили у відділки. Поліція та спецпризначенці застосували і спецзасоби для разгону демонстрантів.

  • Безрезультатні перемовини за добу до відставки

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Безрезультатні перемовини за добу до відставки

    22 квітня Саргсян і Пашинян сіли за стіл перемовин, які зрештою провалилися. "Йдеться не про діалог, а про нашу програму", - заявив опозиціонер, який пояснив, що має намір обговорити з Саргсяном умови його відставки та "мирної передачі влади". Екс-президент відповів, що політична сила, яка отримала на виборах 7-8 відсотків голосів, не може говорити від імені народу, і пішов з перемовин.

  • Обезголовлення протестного руху

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    "Обезголовлення" протестного руху

    Після безрезультатної зустрічі з Саргсяном протести продовжились. Поліцейські, своєю чергою, продовжили вивозити протестувальників у відділки. Серед затриманих опинились лідер опозиції Пашинян та ще два депутати з партії "Елк" - Сасун Мікаелян та Арарат Мірзоян.

  • Мешканці та гості міста все розуміли

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Мешканці та гості міста все розуміли

    Акції протесту в Єревані спричинили багато незручностей для мешканців та гостей міста. Перекривалися автомагістралі, з перебоями працював транспорт, багато хто не міг потрапити на роботу, постраждав учбовий процес в школах та вишах. Багато людей були невдоволені тим, що порушився звичний плин життя. Але загалом єреванці з розумінням поставились до подій в центрі столиці.

  • В Брюселі були занепокоєні

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Занепокоєння в Брюсселі

    Європейський Союз неодноразово в останні дні заявляв, що стежить за ситуацією у Вірменії, котра спільно з п'ятьма іншими країнами бере участь в програмі ЄС "Східне партнерство". Раніше Брюссель закликав вірменську владу поважати право демонстрантів на свободу мирних зібрань.

  • Дворазовий президент та прем'єр-міністр Серж Саргсян

    Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

    Двостроковий президент та тижневий прем'єр-міністр

    23 квітня пообіді прем'єр-міністр Серж Саргсян заявив, що вирішив виконати вимоги опозиції та залишити політику. У його заяві про відставку йдеться: "Існує кілька рішень у ситуації, що склалася. Але жодне не для мене... Бажаю миру нашій країні". Очікується, що незабаром у Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори.

    Автор: Ольга Міщенко, Юлія Куценко


Дивитись відео 03:13

Вірменія після Саргсяна: зміна облич чи політичного курсу? (24.04.2018)

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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

Вірменська опозиція святкує перемогу - прем'єр-міністр Серж Саргсян, який до того два терміни поспіль обіймав посаду президента країни, оголосив про відставку. (23.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

Вірменія після Саргсяна: зміна облич чи політичного курсу? (24.04.2018)  

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Вірменська опозиція святкує перемогу - прем'єр-міністр Серж Саргсян, який до того два терміни поспіль обіймав посаду президента країни, оголосив про відставку.

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