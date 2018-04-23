Лідер опозиції Вірменії закликав до нових акцій протесту

Лідер опозиційного руху Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників провести нову демонстрацію в середу, 25 квітня, після скасування його зустрічі з тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єра Кареном Карапетяном.

У відеозверненні, опублікованому 24 квітня в Facebook, опозиціонер заявив, що правляча Республіканська партія Вірменії хоче "скористатися відставкою Сержа Саргсяна і зберегти владу". Він також заявив, що опозиція не може погодитися з призначенням представника цієї партії новим прем'єр-міністром. "Ми не можемо дозволити, щоб ця корумпована система продовжила своє існування", - підкреслив Пашинян.

Зустріч Пашиняна і Карапетяна скасовано

Зустріч Пашиняна і Карапетяна мала відбутися 25 квітня. Однак в.о. прем'єра заявив, що переговорів не буде, оскільки лідер опозиції висунув нові вимоги щодо їхнього формату, порядку і висвітлення і запропонував список осіб, які повинні брати участь з боку тимчасового уряду. "Також заявлено, що переговори будуть вестися винятково за його (Пашиняна. - Ред.) порядку. Це не переговори", - наголосив Карапетян.

Пашинян наполягав, щоб у переговорах брали участь виконувач обов'язків прем'єра, спікер парламенту і глава парламентської більшості. В опозиційному русі "Мій крок", очолюваному Пашиняном, також заявили, що під час зустрічі може обговорюватися тільки одна тема - "мирна передача влади народу" і позачергові парламентські вибори. "Жодні інші питання для нас не є предметом переговорів", - цитує "Інтерфакс" прес-секретаря руху Тиграна Авіняна.

Карапетян, своєю чергою, запропонував президенту країни Армену Саркисяну організувати зустріч парламентських і позапарламентських політичних сил для обговорення ситуації в країні і можливих шляхів виходу з неї "аж до проведення позачергових парламентських виборів". Про це повідомила прес-служба уряду.

Пашинян готовий очолити уряд

Вдень у вівторок, 24 квітня, лідер опозиції заявив, що готовий очолити уряд Вірменії, якщо народ "покладе на нього відповідальність". Пашинян переконаний, що тимчасовий виконувач обов'язків прем'єра Карапетян не може обіймати цю посаду. Виступаючи на прес-конференції для іноземних ЗМІ, опозиціонер підкреслив, що новим прем'єром повинен стати "народний кандидат".

У понеділок, 23 квітня, колишній президент країни Серж Саргсян, призначений тижнем раніше прем'єр-міністром, подав у відставку після багатоденних протестів, що пройшли по всій країні.

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