Лідер опозиції Вірменії закликав до відновлення протестів "з новою силою"

Лідер протестного руху у Вірменії Нікол Пашинян закликав своїх прихильників відновити всі акції протесту з 29 квітня. "Всі акції протесту, акції громадянської непокори повинні бути відновлені з новою силою. Перемога народу повинна бути визнана", - заявив він під час мітингу опозиції в місті Іджеван в суботу, 28 квітня, інформує агенція "Інтерфакс".

Він також закликав 1 травня - в день виборів нового прем'єра Вірменії - організувати масові акції в Єревані. "Наша боротьба ненасильницька, це боротьба піднятих рук. Наші дії сильні і рішучі, але в наших діях не може бути насильства", - зазначив він.

Також Нікол Пашинян заявив про готовність до прямих переговорів з депутатами від правлячої Республіканської партії. "Ми зацікавлені в якнайшвидшому вирішенні проблеми. Якщо є складності у форматі переговорів, то ми готові вступити в прямі переговори з фракцією Республіканської партії, з усіма депутатами цієї фракції одночасно", - заявив лідер опозиції. "Але перемога народу повинна бути визнана", - додав він.

У свою чергу, Республіканська партія планує оголосити свою позицію щодо голосування на виборах нового прем'єра у понеділок, 30 квітня. "В основі рішення буде безпека і стабільність країни, і в цьому питанні Республіканська партія проявить єдність", - повідомив віце-спікер парламенту, представник партії Едуард Шармазанов.

Хвиля масових протестів в Єревані та інших вірменських містах почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був обраний депутатами парламенту прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою в результаті зміни форми правління з президентської на парламентську. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.

Як очікується, 1 травня парламент обере нового прем'єр-міністра. Наразі єдиним кандидатом на цю посаду є Нікол Пашинян, якого висунула фракція його партії "Елк". 27 квітня він заявив, що у разі, якщо в.о. прем'єра Карен Карапетян висуне свою кандидатуру у прем'єри, то таким чином він "сам себе оголосить ворогом цього героїчного народу".

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