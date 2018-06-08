 Лідер КНДР Кім Чен Ин уже вирушив на зустріч з Трампом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2018

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Новини

Лідер КНДР Кім Чен Ин уже вирушив на зустріч з Трампом

Кім Чен Ин відлетів до Сінгапуру. Перед зустріччю з Дональдом Трампом він проведе переговори з прем'єр-міністром Сінгапуру.

Кім відправився на зустріч із Трампом

Кім відправився на зустріч із Трампом

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин у неділю, 10 червня, сів на літак до Сінгапуру, де він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє південнокорейська інформагенція Yonhap. Перед зустріччю з Трампом Кім також зустрінеться з прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Сянь Лунем, повідомило сінгапурське міністерство закордонних справ.

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Трамп, як очікується, прибуде до Сінгапуру ввечері в неділю і також зустрінеться з Лі Сянь Лунем. Трампа супроводжуватимуть держсекретар Майк Помпео, радник з питань нацбезпеки Джон Болтон та керівник апарату Білого дому Джон Келлі. Через зустріч з Кімом Трамп був вимушений залишити саміт країн Великої сімки у Канаді раніше.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". КНДР назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", утім, заявила про готовність до подальших переговорів із США.

Однак вже наступного дня Трамп заявив, що саміт таки може відбутися 12 червня, як початково планувалося. Згодом у Білому домі наголосили, що переговори щодо підготовки до зустрічі лідерів двох держав тривають. Метою переговорів для Дональда Трампа є домогтися ядерного роззброєння Корейського півострова.

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Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)

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Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)  

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