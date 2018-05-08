Лідер КНДР Кім Чен Ин знову відвідав Китай

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном під час неанонсованого візиту. Китайська державна телекомпанія CCTV у вівторок, 8 травня, показала кадри прогулґнки лідерів двох країн біля моря в місті Далянь на північному сході Китаю. У свою чергу, китайська інформагенція "Сіньхуа" повідомила, що Кім Чен Ин та Сі Цзіньпін провели зустрічі 7 та 8 травня.

Лідери обох країн заявили про прогрес в переговорах. "Після першої зустрічі між мною і товаришем головою (Кім Чен Ином. - Ред.), у відносинах між Китаєм та КНДР та ситуації на Корейському півострові відчутний позитивий прогрес. Я щасливий через це", - відзначив Сі Цзіньпін. "Це позитивні наслідки історичної зустрічі між мною і товаришем генеральним секретарем (Сі Цзіньпіном. - Ред.)", - заявив Кім Чен Ин, передає "сіньхуа".

Це вже другий візит лідера КНДР до Китаю з початку весни. Перший візит тривав з 25 по 28 березня. Зустріч лідерів КНР та КНДР викликала резонанс у світі. Тоді Кім Чен Ин підтвердив свою відданість ядерному роззброєнню на Корейському півострові.

Візит Кім Чен Ина до Китаю відбувся напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Раніше планувалося, що зустріч Трампа з Кімом повинна відбутися до кінця травня чи на початку червня.