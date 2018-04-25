 Лідер вірменського протестного руху оголосив перерву у кампанії непокори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
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Новини

Лідер вірменського протестного руху оголосив перерву у кампанії непокори

Лідер вірменського протестного руху Нікол Пашинян оголосив перерву у кампанії громадянської непокори відбудеться перерва. Правляча партія зробила крок назустріч опозиції.

Нікол Пашинян закликав зробити перерву у масових протестах

Нікол Пашинян закликав своїх прихильників зробити перерву у масових протестах

Лідер вірменських протестів Нікол Пашинян у середу, 2 травня, закликав протестувальників зробити перерву у кампанії громадянської непокори задля проведення переговорів з правлячою партією. Після того, як транспортні мережі Вірменії були заблоковані, глава правлячої Республіканської партії Вірменії Ваграм Багдасарян заявив у парламенті, що його партія не висуватиме свого кандидата на посаду прем'єр-міністра країни і проголосує за того, кого висунуть інші партії. Єдиним кандидатом залишається нині Пашинян. Друга спроба обрати прем'єра відбудеться 8 травня.

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Протести у Вірменії набирають дедалі більших обертів. Люди втомлені від корупції у владі і блокують дороги й урядові квартали. Дивіться репортаж DW з Єревана. (02.05.2018)

Нормальна життєдіяльність Єревана практично повністю паралізована протестом. Лідер опозиції Пашинян закликає уникати насильства. (02.05.2018)

Цілий день 2 травня Вірменія була паралізована через акції громадянської непокори десятків тисяч прихильників Пашиняна. У країні було заблоковано роботу залізниць, аеропортів, утруднено рух основними дорогами. Пашинян оголосив кампанію тотальної непокори після того, як 1 травня його не змогли обрати прем'єр-міністром Вірменії.

Кандидатура Пашиняна на голосуванні за прем'єра 1 травня була єдиною. За неї проголосували лише 45 депутатів, а проти - 56, оскільки опозиціонера відмовилася підтримати Республіканська партія, яка має в парламенті більшість. Її відходу від влади і жадають мітингарі. Пашинян закликав уряд не застосовувати силу для розгону протестів, оскільки це не вирішить політичну кризу.

Нагадаємо, що хвиля масових протестів у Єревані та інших містах Вірменії почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був призначений у парламенті прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.
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Протести у Вірменії: що "дістало" людей? (02.05.2018)

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