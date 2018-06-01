Лідер АдН Ґауланд опинився під шквалом критики за слова про минуле Німеччини

Нові висловлювання голови правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Александера Ґауланда щодо минулого країни спричинили хвилю критики з боку провідних політиків ФРН.
Провідні політики Німеччини з різних політичних таборів відреагували різкою критикою на слова голови правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Александера Ґауланда (Alexander Gauland) щодо минулого країни. Виступаючи в суботу, 2 червня, в Тюрингії на конгресі партійної молодіжної організації "Молода альтернатива" Ґауланд згадав "понад 1000 років успішної німецької історії". Говорячи про часи націонал-соціалізму він назвав Гітлера та нацистів лише плямою в історії (Ґауланд вжив вираз Vogelschiss, що можна перекласти з німецької як "пляма пташиного посліду" - Ред.).
Ця фраза пролунала після того, як політик визнав відповідальність Німеччини за злочини націонал-соціалістів, скоєні з 1933 по 1945 роки. "Тільки той, хто визнає історію, має силу творити майбутнє", - сказав Ґауланд. Він також додав: "Так, ми визнаємо відповідальність за ці 12 років". Водночас лідер АдН сказав: "Ми маємо славетну історію, а вона, любі друзі, тривала довше, ніж ті кляті 12 років".
Шквал критики
Така оцінка минулого одразу викликала хвилю критики з боку представників німецького політикуму. Генеральна секретарка правлячої консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) вважає обурливим, що Ґауланд так висловився щодо "50 мільйонів жертв війни, Голокосту та тотальної війни". Про це представниця консерваторів написала в соціальній мережі Twitter.
Генсек Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що також входить до урядової коаліції, Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) теж різко розкритикував це. На його думку, слова Ґауланда є жахливим применшенням масштабів злочинів націонал-соціалізму. "Це ганьба, що такі типи сидять у німецькому Бундестазі", - написав Клінґбайль у Twitter.
Голова фракції Зелених у Бундестазі Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt) звернула увагу й на те, що востаннє саме Гітлер говорив про тисячу років.
Критично відреагували на заяву Ґауланда й у ліберальній Вільній демократичній партії (ВДП). Представник керівництва фракції ВДП у Бундестазі Марко Бушманн (Marco Buschmann) у своєму коментарі у Twitter нагадав, що йдеться про убивство шести мільйонів євреїв. "Як можна називати це плямою в історії?", - обурився політик.
Співочільниця "Альтернативи для Німеччини" Фрауке Петрі виграла вибори в одномандатному окрузі. Вона вирішила не входити до складу фракції власної партії в Бундестазі. (25.09.2017)
Александер Ґауланд, який очолює список партії "Альтернатива для Німеччини" на виборах до Бундестагу, переконаний, що запроваджені проти Росії санкції не допоможуть повернути Крим Україні. (16.08.2017)
Співголова правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі не конкретизувала, коли саме вона вийде зі складу цієї політичної сили. (26.09.2017)