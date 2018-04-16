Лідерів Південної Кореї та КНДР з'єднала телефонна "гаряча лінія"

Прес-служба президента Південної Кореї Мун Чже Іна повідомила про встановлення та успішне випробування в п'ятницю, 20 квітня, телефонної "гарячої лінії" для спілкування лідерів двох держав на Корейському півострові. За інформацією Сеула, якість звуку під час тестового дзвінка була "дуже доброю" та складалося враження, що співрозмовник перебуває "в сусідній кімнаті", цитує інформагенція AP. Лінію провели між Блакитним домом, резиденцією президента Південної Кореї в Сеулі, та приміщенням Державної ради КНДР у Пхеньяні.

Лідери обох країн скористуються лінією вже незабаром. Розмова відбудеться ще до запланованого на 27 квітня саміту керівників Південної Кореї та КНДР.

Лінію планують активно експлуатувати і після саміту - Мун Чже Ін та Кім Чен Ин зможуть підтримувати діалог та мінімізувати непорозуміння, особливо під час загострення у відносинах, зазначив південнокорейський посадовець.

Нагадаємо, напередодні президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив про готовність КНДР до "повного ядерного роззброєння" на Корейському півострові без попередніх умов. Південнокорейський президент наголосив, що про ультиматум на кшталт необхідності вивести американські війська з регіону, чого раніше вимагала Північна Корея, не йдеться.

Нещодавно також стало відомо про таємну зустріч Майка Помпео, якого Дональд Трамп номінував на посаду держсекретаря США, та Кім Чен Ина. Остання зустріч на високому рівні між представниками США та КНДР відбулася у 2000 році. Тодішня держсекретарка США Мадлен Олбрайт провела переговори у Пхеньяні з Кім Чен Іром, батьком Кім Чен Ина.

Зустріч Помпео з Кім Чен Ином відбулася на тлі підготовки до травневої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та північнокорейським лідером. Ця зустріч може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї. Торік лідери двох держав обмінялися багатьма взаємними погрозами війни, образами та кепкуваннями на тлі ракетних випробувань Пхеньяна. Це породило у світі побоювання, що конфлікт може перерости у військове протистояння.