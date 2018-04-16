Лідерів Південної Кореї та КНДР з'єднала телефонна "гаряча лінія"

Прес-служба президента Південної Кореї Мун Чже Іна повідомила про встановлення та успішне випробування в п'ятницю, 20 квітня, телефонної "гарячої лінії" для спілкування лідерів двох держав на Корейському півострові. За інформацією Сеула, якість звуку під час тестового дзвінка була "дуже доброю" та складалося враження, що співрозмовник перебуває "в сусідній кімнаті", цитує інформагенція AP. Лінію провели між Блакитним домом, резиденцією президента Південної Кореї в Сеулі, та приміщенням Державної ради КНДР у Пхеньяні.
Лідери обох країн скористуються лінією вже незабаром. Розмова відбудеться ще до запланованого на 27 квітня саміту керівників Південної Кореї та КНДР.
Лінію планують активно експлуатувати і після саміту - Мун Чже Ін та Кім Чен Ин зможуть підтримувати діалог та мінімізувати непорозуміння, особливо під час загострення у відносинах, зазначив південнокорейський посадовець.
Нагадаємо, напередодні президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив про готовність КНДР до "повного ядерного роззброєння" на Корейському півострові без попередніх умов. Південнокорейський президент наголосив, що про ультиматум на кшталт необхідності вивести американські війська з регіону, чого раніше вимагала Північна Корея, не йдеться.
Нещодавно також стало відомо про таємну зустріч Майка Помпео, якого Дональд Трамп номінував на посаду держсекретаря США, та Кім Чен Ина. Остання зустріч на високому рівні між представниками США та КНДР відбулася у 2000 році. Тодішня держсекретарка США Мадлен Олбрайт провела переговори у Пхеньяні з Кім Чен Іром, батьком Кім Чен Ина.
Зустріч Помпео з Кім Чен Ином відбулася на тлі підготовки до травневої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та північнокорейським лідером. Ця зустріч може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї. Торік лідери двох держав обмінялися багатьма взаємними погрозами війни, образами та кепкуваннями на тлі ракетних випробувань Пхеньяна. Це породило у світі побоювання, що конфлікт може перерости у військове протистояння.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Одна з найбільших армій у світі
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.
Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський