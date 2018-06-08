 Лідерка Шотландії закликає до ширшої підтримки незалежності регіону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Лідерка Шотландії закликає до ширшої підтримки незалежності регіону

На сьогодні потрібно зосередитися не на даті проведення нового референдуму щодо незалежності від Великобританії, а на посиленні підтримки ідеї незалежності регіону, вважає голова уряду Шотландії Нікола Стерджен.

Нікола Стерджен

Голова уряду Шотландії Нікола Стерджен (архівне фото)

Перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен закликала прихильників Шотландської національної партії (ШНП) активніше пропагувати ідею незалежності Шотландії від Великобританії. Про це Стерджен, котра очолює правлячу в Единбурзі ШНП, заявила в суботу, 9 червня, під час з'їзду політичної сили в місті Абердіні, передає інформагенція Reuters.

DW.COM

69 депутатів шотландського парламенту підтримали пропозицію першої міністерки Шотландії. Референдум має відбутися наприкінці 2018-го або у 2019 році, коли умови Brexit стануть зрозумілішими. (28.03.2017)

Шотландія розгляне можливість проведення референдуму щодо виходу зі складу Сполученого Королівства після завершення переговорів щодо Brexit, заявили в шотландському уряді. (20.05.2018)

Шотландська національна партія сконцентрує свої зусилля на тому, щоб захистити інтереси Шотландії в процесі виходу Великобританії з ЄС, повідомила Нікола Стерджен. (27.06.2017)

За словами керівниці шотландського уряду, на сьогодні прихильникам партії слід зосередитися не на даті проведення наступного референдуму щодо відділення від Сполученого Королівства. Набагато важливішим, на думку Стерджен, є саме дедалі ширша підтримка ідеї відокремлення від Великобританії. І для цього треба "переконувати", хто й досі сумнівається в доцільності виходу Шотландії зі складу Великобританії, наголосила Стерджен.

Також голова шотладнського уряду згадала й нинішні переговори про вихід Великобританії зі складу ЄС - так званий Brexit. На думку Стерджен, на сьогодні британський уряд "паралізований" процесом виходу. "Що швидше від втратить владу над Шотландією, то краще", - сказала політик, цитує інформагенція AFP.

Нагадаємо, у березні 2017 року парламент Шотландії підтримав проведення нового референдуму про незалежність від Великобританії. Однак в червні 2017 Нікола Стерджен тимчасово відмовилася від підготовки другого референдуму про незалежність регіону. На референдумі в 2014 році 55 відсотків виборців у Шотландії проголосували проти виходу зі складу Сполученого Королівства, а на плебісциті щодо Brexit в 2016 році 62 відсотки шотландців висловилися проти виходу Великобританії з ЄС. 

Дивитись відео 02:00
Now live
02:00 хв

Шотландія: Королівство за Союз (30.06.2016)

Аудіо й відео до теми

Шотландія: Королівство за Союз (30.06.2016)  

Також за темою

Scottish National Party Conference 2017 | Sturgeon

У Шотландії знову говорять про референдум щодо відокремлення від Великобританії 20.05.2018

Шотландія розгляне можливість проведення референдуму щодо виходу зі складу Сполученого Королівства після завершення переговорів щодо Brexit, заявили в шотландському уряді.

Schottland Parlament stimmt gegen britisches EU-Austrittsgesetz

Шотландський парламент відхилив проект закону про Brexit 15.05.2018

Шотландські депутати відхилили запропонований Лондоном законопроект про вихід Великобританії з ЄС. Голосування не зупинить ухвалення закону, однак такий крок може ускладнити відносини між Лондоном та Единбургом.

Schottland Nicola Sturgeon

Шотландські націоналісти висунули Лондону ультиматум 28.05.2017

Партія прем'єрки Шотландії Ніколи Стерджен не полишає надій домогтися другого референдуму щодо незалежності Шотландії - після перемоги на дострокових виборах до парламенту.

Докладно

Лариса Кольченко

Мати Олександра Кольченка: Він дуже сподівається на Україну

Мати Олександра Кольченка розповіла DW про стан свого сина після переривання голодування та зустріч з Петром Порошенком. 

Porsche Cayenne Diesel (Getty Images/S. Gallup)

Porsche святкує 70-й день народження

Porsche святкує черговий ювілей і б'є рекорди продажів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  