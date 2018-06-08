Лідерка Шотландії закликає до ширшої підтримки незалежності регіону

Перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен закликала прихильників Шотландської національної партії (ШНП) активніше пропагувати ідею незалежності Шотландії від Великобританії. Про це Стерджен, котра очолює правлячу в Единбурзі ШНП, заявила в суботу, 9 червня, під час з'їзду політичної сили в місті Абердіні, передає інформагенція Reuters.

За словами керівниці шотландського уряду, на сьогодні прихильникам партії слід зосередитися не на даті проведення наступного референдуму щодо відділення від Сполученого Королівства. Набагато важливішим, на думку Стерджен, є саме дедалі ширша підтримка ідеї відокремлення від Великобританії. І для цього треба "переконувати", хто й досі сумнівається в доцільності виходу Шотландії зі складу Великобританії, наголосила Стерджен.

Також голова шотладнського уряду згадала й нинішні переговори про вихід Великобританії зі складу ЄС - так званий Brexit. На думку Стерджен, на сьогодні британський уряд "паралізований" процесом виходу. "Що швидше від втратить владу над Шотландією, то краще", - сказала політик, цитує інформагенція AFP.

Нагадаємо, у березні 2017 року парламент Шотландії підтримав проведення нового референдуму про незалежність від Великобританії. Однак в червні 2017 Нікола Стерджен тимчасово відмовилася від підготовки другого референдуму про незалежність регіону. На референдумі в 2014 році 55 відсотків виборців у Шотландії проголосували проти виходу зі складу Сполученого Королівства, а на плебісциті щодо Brexit в 2016 році 62 відсотки шотландців висловилися проти виходу Великобританії з ЄС.