 Лідери G7 висловили підтримку суверенітету України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2018

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Новини

Лідери G7 висловили підтримку суверенітету України

Найрозвиненіші держави світу закликали Росію припинити "підривати демократію" та висловили підтримку "амбіційному та необхідному" плану реформ в Україні.

На саміті G7 у Канаді

На саміті G7 у Канаді

Лідери країн Великої сімки заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться у тексті заключної заяви, погодженої за результатами саміту G7 у Канаді. Про ухвалення та підписання такого документа у суботу, 9 червня, оголосив канадський прем'єр Джастін Трюдо. Щоправда, дещо згодом президент США Дональд Трамп через соціальну мережу Twitter відкликав свій підпис під заявою.

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Президент США назвав канадського прем'єра "нечесним і слабким" і відкликав після від'їзду з Канади свій підпис під заключним комюніке саміту G7. В ЄС заявили про підтримку заяви Великої сімки. (10.06.2018)

За допомогою "Механізму швидкого реагування" країни G7 хочуть скоординувати свої дії в боротьбі з пропагандою і спробами дестабілізації з боку "таких країн, як Росія". (09.06.2018)

Лідери G7 засудили незаконну анексію Криму та дії Росії на Донбасі. "Ми нагадуємо, що продовження санкцій чітко пов'язане з тим, що Росія не продемонструвала повне виконання своїх зобов'язань у Мінських угодах та повагу суверенітету України, і ми повністю підтримуємо зусилля у рамках "нормандського формату" та ОБСЄ для вирішення конфлікту на сході України. Якщо цього вимагатимуть дії (Росії - Ред.), ми готові запровадити додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ", - заявили лідери країн G7, які також наголосили на підтримці України у напрямку реалізації "амбіційного та необхідного" плану реформ.

Заклик до Росії відмовитися від "підриву демократії"

Водночас країни Великої сімки вимагають від Росії відмовитись від спроб "підриву демократії". Лідери G7 засудили отруєння у британському Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Учасники саміту підтримали позицію Великобританії щодо того, що відповідальність за атаку з великим ступенем ймовірності лежить на Росії. "Правдоподібного альтернативного пояснення немає", - ідеться у заключній заяві саміту. Також країни G7 засудили підтримку Москвою сирійського режиму.

Серед іншого країни-учасниці G7 ухвалили рішення про розробку нової системи захисту від пропаганди. Так званий "Механізм швидкого реагування" (Rapid Response Mechanism) дозволить швидко і скоординовано відповісти на маніпуляції з виборами, пропаганду, а також інші "неприпустимі дії" і спроби дестабілізації. Учасники саміту домовилися також і про співпрацю із соціальними мережами задля уникнення зловживань можливостями таких платформ з боку "іноземних агентів" та недопущення "незаконного використання приватних даних".

Протекціонізму - бій

Країни G7 оголосили про намір "боротися з протекціонізмом". За підсумками саміту держави-учасниці оголосили, що докладуть спільних зусиль для зменшення мит та інших торгових перешкод. При цьому тема мит на сталь і алюміній, яка стала причиною гострого конфлікту між США і європейськими країнами, не порушувалася.

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