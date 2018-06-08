Лідери G7 висловили підтримку суверенітету України

Лідери країн Великої сімки заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться у тексті заключної заяви, погодженої за результатами саміту G7 у Канаді. Про ухвалення та підписання такого документа у суботу, 9 червня, оголосив канадський прем'єр Джастін Трюдо. Щоправда, дещо згодом президент США Дональд Трамп через соціальну мережу Twitter відкликав свій підпис під заявою.

Лідери G7 засудили незаконну анексію Криму та дії Росії на Донбасі. "Ми нагадуємо, що продовження санкцій чітко пов'язане з тим, що Росія не продемонструвала повне виконання своїх зобов'язань у Мінських угодах та повагу суверенітету України, і ми повністю підтримуємо зусилля у рамках "нормандського формату" та ОБСЄ для вирішення конфлікту на сході України. Якщо цього вимагатимуть дії (Росії - Ред.), ми готові запровадити додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ", - заявили лідери країн G7, які також наголосили на підтримці України у напрямку реалізації "амбіційного та необхідного" плану реформ.

Заклик до Росії відмовитися від "підриву демократії"

Водночас країни Великої сімки вимагають від Росії відмовитись від спроб "підриву демократії". Лідери G7 засудили отруєння у британському Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Учасники саміту підтримали позицію Великобританії щодо того, що відповідальність за атаку з великим ступенем ймовірності лежить на Росії. "Правдоподібного альтернативного пояснення немає", - ідеться у заключній заяві саміту. Також країни G7 засудили підтримку Москвою сирійського режиму.

Серед іншого країни-учасниці G7 ухвалили рішення про розробку нової системи захисту від пропаганди. Так званий "Механізм швидкого реагування" (Rapid Response Mechanism) дозволить швидко і скоординовано відповісти на маніпуляції з виборами, пропаганду, а також інші "неприпустимі дії" і спроби дестабілізації. Учасники саміту домовилися також і про співпрацю із соціальними мережами задля уникнення зловживань можливостями таких платформ з боку "іноземних агентів" та недопущення "незаконного використання приватних даних".

Протекціонізму - бій

Країни G7 оголосили про намір "боротися з протекціонізмом". За підсумками саміту держави-учасниці оголосили, що докладуть спільних зусиль для зменшення мит та інших торгових перешкод. При цьому тема мит на сталь і алюміній, яка стала причиною гострого конфлікту між США і європейськими країнами, не порушувалася.