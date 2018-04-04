 Лідери Росії, Ірану та Туреччини обговорюють майбутнє Сирії в Анкарі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

Лідери Росії, Ірану та Туреччини обговорюють майбутнє Сирії в Анкарі

Лідери Росії, Туреччини та Ірану зустрілися в Анкарі, аби обговорити можливості розв'язання конфлікту в Сирії. У Берліні зустріч критикують і називають "самітом війни".

Хассан Роухані, Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін

Хассан Роухані, Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін на зустрічі в Анкарі.

У середу, 4 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, іранський президент Хассан Роухані та президент Росії Володимир Путін проводять саміт у Анкарі для обговорення ситуації в Сирії.

Лідери трьох країн висловилися щодо важливості кроків для того, аби сирійські біженці і внутрішньо переміщені особи змогли повернутися до Сирії, повідомляє інформагенція Reuters, посилаючись на державного телемовника Ірану. 

DW.COM

Є підозри, що Туреччина нескоро піде з Сирії. Дедалі ясніше видно, що авторитарні режими формуватимуть майбутнє Сирії та всього регіону, вважає оглядач DW Керстен Кніпп. (20.03.2018)

Турецька армія заявляє про повне захоплення сирійського району Афрін, повідомляють державні ЗМІ в Анкарі. Між тим правозахисники вимагають виходу турецьких військ з регіону. (25.03.2018)

Президент Ірану Роухані зазначив, що контроль над сирійським районом Афрін, контрольований турецькою армією разом із союзниками, має повернутися до сирійської армії.

Президенти РФ, Туреччині і Ірану також заявили, що продовжуватимуть співпрацю, щоб "принести мир і стабільність у Сирію".

У німецькому МЗС розкритикували зустріч в Анкарі. Статс-міністр у МЗС в Берліні Нільс Аннен (Niels Annen) назвав її "самітом війни" та нагадав, що усі три країни задіяні у бойових діях у Сирії.

Нагадаємо, у позиціях Анкари, Тегерану та Москви щодо конфлікту в Сирії раніше спостерігалися суттєві розбіжності - Туреччина підтримувала опозицію, а Росія і Іран продовжують надавати суттєву підтримку президенту Сирії Башару Асаду. З 20 січня 2018 року до активних бойових дій у Сирії долучилася і Туреччина, розпочавши операцію "Оливкова гілка" проти сирійських курдів на півночі країни, через що наразилася на масивну критику з боку партнерів по НАТО. 
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