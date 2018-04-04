Лідери Росії, Ірану та Туреччини обговорюють майбутнє Сирії в Анкарі

У середу, 4 квітня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, іранський президент Хассан Роухані та президент Росії Володимир Путін проводять саміт у Анкарі для обговорення ситуації в Сирії.

Лідери трьох країн висловилися щодо важливості кроків для того, аби сирійські біженці і внутрішньо переміщені особи змогли повернутися до Сирії, повідомляє інформагенція Reuters, посилаючись на державного телемовника Ірану.

Президент Ірану Роухані зазначив, що контроль над сирійським районом Афрін, контрольований турецькою армією разом із союзниками, має повернутися до сирійської армії.

Президенти РФ, Туреччині і Ірану також заявили, що продовжуватимуть співпрацю, щоб "принести мир і стабільність у Сирію".

У німецькому МЗС розкритикували зустріч в Анкарі. Статс-міністр у МЗС в Берліні Нільс Аннен (Niels Annen) назвав її "самітом війни" та нагадав, що усі три країни задіяні у бойових діях у Сирії.

Нагадаємо, у позиціях Анкари, Тегерану та Москви щодо конфлікту в Сирії раніше спостерігалися суттєві розбіжності - Туреччина підтримувала опозицію, а Росія і Іран продовжують надавати суттєву підтримку президенту Сирії Башару Асаду. З 20 січня 2018 року до активних бойових дій у Сирії долучилася і Туреччина, розпочавши операцію "Оливкова гілка" проти сирійських курдів на півночі країни, через що наразилася на масивну критику з боку партнерів по НАТО.