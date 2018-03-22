 Лідери країн ЄС солідаризуються з Великобританією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Лідери країн ЄС солідаризуються з Великобританією

Брюссель висловлює "солідарність" з Великобританією у справі отруєння екс-агента Скрипаля. Учасники саміту ЄС не виключають запровадження санкцій щодо Росії.

Тереза Мей та Жан-Клод Юнкер під час саміту ЄС у Брюсселі

Тереза Мей та Жан-Клод Юнкер під час саміту ЄС у Брюсселі

Глави держав і урядів країн Євросоюзу висловлюють "солідарність" з Великобританією у справі екс-агента Сергія Скрипаля, зазначається у четвер, 22 березня, у проекті заяви учасників саміту ЄС, що є у розпорядженні агенції AFP.

Перед початком саміту в Брюсселі прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила про "нахабну і нерозсудливу" атаку російської сторони на Великобританію. Отруєння у Солсбері Мей розцінює як "приклад російської агресії проти Європи і її найближчих сусідів", цитує прем'єр-міністерку агенція Reuters.

DW.COM

Великобританія винесла уроки з отруєнь Олександра Литвиненка та Сергія Скрипаля. Лондон чинитиме тиск на Росію, заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW Борис Джонсон. (20.03.2018)

Хто стоїть за отруєнням у Солсбері, досі не доведено. Міністри закордонних справ країн ЄС демонструють солідарність із британцями, однак уникають звинувачень на адресу Росії. Репортаж з Брюсселя. (19.03.2018)

Учасники саміту засуджують напад на Сергія Скрипаля та поділяють позицію британської сторони про те, що за отруєнням "з високою ймовірністю" стоїть Росія, йдеться у проекті заяви. Необхідно краще підготуватися до можливих нападів із застосуванням біологічної, хімічної або ядерної зброї, вважають у Брюсселі.

Тим часом в англійському місті Солсбері 22 березня госпіталізований ще один поліцейський, повідомляє агенція Reuters з посиланням на видання Daily Mail. Правоохоронця направили до лікарні з підозрою на отруєння. Виявлені у поліцейського "незначні" симптоми включають "подразнення шкірного покриву", відзначає видання. Представники поліції Лондона і графства Вілтшир утрималися від коментарів.

Можливі санкції

Глави держав і урядів ЄС вважають, що після відповідних заяв російської сторони щодо справи Скрипаля є необхідність зробити певні кроки. Належні заходи для координації зусиль Євросоюзу та НАТО проти гібридних і військових загроз будуть вжиті, переконана президентка Литви Даля Грібаускайте.

Запровадження санкцій щодо Росії не виключає, зокрема, депутат Європарламенту від Німеччини Манфред Вебер (Manfred Weber). Європейський союз має справу з "неоголошеної війною", вважає політик. На спроби дестабілізації необхідно відповідати силою, а не наївністю, вважає представник Християнсько-соціального союзу (ХСС).

Водночас агенція Reuters наголошує, що представники таких країн, як Греція, Італія та Угорщина, неохоче погоджуються на рішення Брюсселя, спрямовані проти Москви.

Також за темою

Giftanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury

ЄС без ентузіазму захищає Лондон від Москви 19.03.2018

Хто стоїть за отруєнням у Солсбері, досі не доведено. Міністри закордонних справ країн ЄС демонструють солідарність із британцями, однак уникають звинувачень на адресу Росії. Репортаж з Брюсселя.

England Theresa May Salisbury incident

Мей звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипаля 12.03.2018

Росія або безпосередньо відповідальна за отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля, або дозволила отруті потрапити в чужі руки, заявила голова британського уряду Тереза Мей. Вона висунула Москві ультиматум.

England Giftanschlag gegen Sergej Skripa

Отруєння Скрипаля: Меркель підтримала вимоги Лондона до Москви 13.03.2018

Анґела Меркель дуже серйозно сприймає звинувачення Лондона на адресу Росії щодо отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля, заявив речник німецької канцлерки.

Докладно

Ukraine Nadezhda Savchenko (picture alliance/dpa/Str.)

Савченко "догралася" зі спецслужбами

Про те, як Герой України Надія Савченко перетворилася на "терориста №1". Коментар Сергія Руденка. 

default

Можливі санкції США за "Північний потік-2": реакція ФРН.

У Східної Європи, яка протидіє будівництву газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, з'явився союзник - США.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  