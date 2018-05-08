Лідери КНР, Японії та Південної Кореї обговорили ядерне роззброєння КНДР

Лідери Китаю, Японії та Південної Кореї обговорили співпрацю навколо північнокорейського питання, передає агенція AP. У середу, 9 травня, після дворічної перерви в Токіо відбувся трьосторонній саміт, на якому зустрілися прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян та президент Південної Кореї Мун Чже Ін.

Сіндзо Абе заявив, що учасники саміту обговорили, яким чином вони могли б сприяти відмові Північної Кореї від ядерної зброї, але не розкрив деталей. "Ми повинні надати імпульс для завершення денуклеаризації Корейського півострова та досягнення миру і стабільності у Північно-Східній Азії", - сказав Абе на спільній прес-конференції. Втім, Китай та Японія мають розбіжності у поглядах щодо найкращого варіанту вирішення питання ядерного роззброєння КНДР.

Лідери КНР, Японії па Південної Кореї також погодилися працювати над двома угодами щодо вільної торгівлі, які стали актуальними через запровадження США підвищених мит. "Ми готові співпрацювати з Японією та Південною Кореєю для підтримки регіональної стабільності та розвитку трьох країн", - заявив Лі Кецян.

Зустріч відбулася в умовах різкого розвитку подій на Корейському півострові. Напередодні пройшла зустріч корейського лідера Кім Чен Ина із головою КНР Сі Цзіньпіном у місті Далянь на північному сході Китаю. 9 травнядержавний секретар США Майк Помпео прилетів до Пхеньяна для підготовки зустрічі Кім Чен Ина с президентом США Дональдом Трампом.

Раніше американський президент Дональд Трамп повідомив, що в "травні або на початку червня" відбудуться переговори між ним та лідером КНДР. У свою чергу, влада КНДР вперше висловили готовність обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї.