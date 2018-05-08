 Лідери КНР, Японії та Південної Кореї обговорили ядерне роззброєння КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Лідери КНР, Японії та Південної Кореї обговорили ядерне роззброєння КНДР

На трьосторонній зустрічі в Токіо президент Південної Кореї та прем’єри КНР і Японії домовилися співпрацювати, щоб покласти край ядерній програмі КНДР.

Лі Кецян, Сіндзо Абе та Мун Чже Ін

Зліва направо: Лі Кецян, Сіндзо Абе та Мун Чже Ін

Лідери Китаю, Японії та Південної Кореї обговорили співпрацю навколо північнокорейського питання, передає агенція AP. У середу, 9 травня, після дворічної перерви в Токіо відбувся трьосторонній саміт, на якому зустрілися прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян та президент Південної Кореї Мун Чже Ін.

Сіндзо Абе заявив, що учасники саміту обговорили, яким чином вони могли б сприяти відмові Північної Кореї від ядерної зброї, але не розкрив деталей. "Ми повинні надати імпульс для завершення денуклеаризації Корейського півострова та досягнення миру і стабільності у Північно-Східній Азії", - сказав Абе на спільній прес-конференції. Втім, Китай та Японія мають розбіжності у поглядах щодо найкращого варіанту вирішення питання ядерного роззброєння КНДР.

Лідери КНР, Японії па Південної Кореї також погодилися працювати над двома угодами щодо вільної торгівлі, які стали актуальними через запровадження США підвищених мит. "Ми готові співпрацювати з Японією та Південною Кореєю для підтримки регіональної стабільності та розвитку трьох країн", - заявив Лі Кецян.

DW.COM

КНДР скасувала "пхеньянський час", запроваджений у 2015 році, і повернулась у часовий пояс Південної Кореї. (04.05.2018)

Державний секретар США Майк Помпео прибув в КНДР для підготовки майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Останній візит на такому рівні відбувся 18 років тому. (09.05.2018)

Зустріч відбулася в умовах різкого розвитку подій на Корейському півострові. Напередодні пройшла зустріч корейського лідера Кім Чен Ина із головою КНР Сі Цзіньпіном у місті Далянь на північному сході Китаю. 9 травнядержавний секретар США Майк Помпео прилетів до Пхеньяна для підготовки зустрічі Кім Чен Ина с президентом США Дональдом Трампом.

Раніше американський президент Дональд Трамп повідомив, що в "травні або на початку червня" відбудуться переговори між ним та лідером КНДР. У свою чергу, влада КНДР вперше висловили готовність обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї.
Дивитись відео 01:05

Чим атомна бомба відрізняється від водневої? (04.09.2017)

Аудіо й відео до теми

Чим атомна бомба відрізняється від водневої? (04.09.2017)  

Також за темою

USA Mike Pompeo - Trumps Kabinett

Держсекретар США Майк Помпео прибув до Пхеньяна 09.05.2018

Державний секретар США Майк Помпео прибув в КНДР для підготовки майбутньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Останній візит на такому рівні відбувся 18 років тому.

Nordkorea Kim Jong Un beklatscht Raketentest

Північна Корея оголосила про відмову від ядерних випробувань 21.04.2018

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про припинення Пхеньяном випробувань ядерних боєзарядів та балістичних ракет. Рішення вже встигли привітати США, Японія та Південна Корея.

Südkorea Donald Trump und Kim Jong Un im TV in Seoul

КНДР звинувачує США у провокаціях перед зустріччю Трампа з Кімом 06.05.2018

Північна Корея завинувачує Білий дім у дезінформації населення перед історичним самітом між країнами. У Пхеньяні запевняють, що відмовились від ядерних випробувань на знак "миролюбності", а не через санкції.

Докладно

Серед виборців співаки і шоумени наразі більш популярні, ніж президент Порошенко

Вакарчук і Зеленський як умовний "противсіх"

Діючий президент, якщо вірити опитуванням, програє виборчі перегони навіть співакам і поп-зіркам. 

Audi A6

Audi підозрюють у черговій маніпуляції шкідливими викидами

Компанія відкликає близько 60 тисяч автомобілів по всьому світу. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  