Лідери двох Корей домовилися про регулярні зустрічі

Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін в ході неанонсованих двогодинних переговорів у суботу, 26 травня, домовилися про необхідність "регулярних" зустрічей. Вони необхідні для пожвавлення діалогу та обміну думками, повідомили північнокорейські ЗМІ.

Наступна зустріч відбудеться вже 1 червня. Кім Чен Ин подякував своєму південнокорейському колезі за допомогу в організації саміту 12 червня в Сінгапурі, на якому запланована зустріч між лідерами КНДР і США. Кім Чен Ин заявив про "твердий намір" взяти участь в цих "історичних" переговорах.

У свою чергу Мун Чже Ін закликав Пхеньян і Вашингтон прибрати "непорозуміння шляхом прямої комунікації". Він наполягає на більш інтенсивній підготовці до саміту 12 червня, щоб в його ході покласти край "історії воєн і конфронтації". За словами південнокорейського лідера, Кім Чен Ин готовий до "повної денуклеаризації", хоча і побоюється, чи не загрожує це існуванню його режиму.

Як повідомлялося, 24 травня президент США Дональд Трамп скасував зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, заплановану на 12 червня. Він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі" та застеріг КНДР від будь-яких необдуманих кроків, зазначивши, що американська армія готова до всього.

Північна Корея назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", втім заявила про готовність до подальших переговорів зі США. Наступного дня Дональд Трамп заявив, що зустріч все ж таки може відбутися і повідомив про "продуктивні" переговори з Північною Кореєю щодо можливої зустрічі Кім Чен Ином. Не виключено, що саміт може відбутися 12 червня в Сінгапурі, як і планувалося спочатку.

Попередня зустріч Кім Чен Ина та Мун Чже Іна відбулася наприкінці квітня у прикордонному селищі Пханмунджом. За підсумками переговорів і Сеул, і Пхеньян тоді оголосили, що прагнуть досягти вільного від ядерної зброї Корейського півострова, а також покласти край ворожнечі та забезпечити тривалий мир.