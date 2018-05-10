Ліга чемпіонів УЄФА: бойкот через високі ціни на житло? (відео)

Київ чекає на "великий футбол" і запрошує гостей. Утім, фанів Ліги чемпіонів УЄФА в буквальному сенсі «відфутболюють» київські готельєри. Ціни на номери подекуди підскочили в 60-100 разів. Декому навіть скасували оплачене бронювання і запропонували номери за новими цінами. Політика готелєрів обурює не лише іноземців, а і українських фанів, які не можуть собі дозволити номери навіть за подвійною-потрійною ціною.