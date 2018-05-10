 Ліга чемпіонів УЄФА: бойкот через високі ціни на житло? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.05.2018
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Політика й суспільство

Ліга чемпіонів УЄФА: бойкот через високі ціни на житло? (відео)

Київ б’є світові рекорди завищеними цінами на житло. Футбольні фани погрожують бойкотом. Рятувати ситуацію взялися звичайні кияни.

Maidan Dreaming - Kiews Aufbruch nach Europa (DW/Jewhenij Schylko)

Через високі ціни на готелі фани пропонують своє житло безкоштовно

Київ чекає на "великий футбол" і запрошує гостей. Утім, фанів Ліги чемпіонів УЄФА в буквальному сенсі «відфутболюють» київські готельєри. Ціни на номери подекуди підскочили в 60-100 разів.  Декому навіть скасували оплачене бронювання і запропонували номери за новими цінами. Політика готелєрів обурює не лише іноземців, а і українських фанів, які не можуть собі дозволити номери навіть за подвійною-потрійною ціною.

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Фінал Ліги чемпіонів: Київ між жадібністю і гостинністю

Номер у готелі за 1800 євро на добу - це не жарт, а реальність для футбольних фанатів, які приїдуть до Києва на фінал Ліги чемпіонів. Чи переможе жадібність над українською гостинністю? (11.05.2018)  

"Ми - це ми": документальний фільм DW про феномен мюнхенської "Баварії"

Футбольний клуб "Баварія" Мюнхен має багату історію, його люблять і ненавидять водночас. Документальна стрічка Deutsche Welle показує людей, які творили і творять цей клуб та його історію успіху. (10.10.2017)  

Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

Хоч матчі Бундесліги лише розпочалися, чемпіон уже відомий - принаймні, в першості за дизайном футболок. "Баварія" та дортмундська "Боруссія" залишилися ні з чим. Переможцем виявився початківець у чорно-червоному. (19.08.2015)  

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