Лівія відмовилися створювати центри для біженців

Лівія відкинула пропозицію Італії створити на своїй території центри для біженців, що могло б завадити проникненню нелегальних мігрантів з Африки до Європи. Відповідну позицію Тріполі оголосив у понеділок, 25 червня, заступник прем'єра в уряді національної згоди Лівії Ахмед Майтиг під час зустрічі з італійським міністром внутрішніх справ Маттео Сальвіні.

"Ми проти будь-яких таборів для біженців у Лівії", - цитує Майтига агенція новин Reuters.

Представник антимігрантської "Ліги півночі" Сальвіні своєю чергою подякував за "неймовірну роботу" рятувальним службам, проте виступив за створення центрів прийому та ідентифікації нелегалів. Повернувшись до Рима, міністр від правопопулістів висловив переконання, що такі центри мають бути створені на півдні Лівії, в Нігері, Малі, Чаді та Судані.

Тим часом рятувальний човен Lifeline однойменної німецької місії, який 21 червня у Середземному морі підібрав 224 біженці, досі у плаванні. Мальта та Італія одразу відмовилися відкривати свої порти для судна. "Давайте подивимося, чи Європа пам'ятає про своє існування. Адже у мальтійських водах стоїть повний мігрантів човен, який чекає на тих, хто його пустить", - додав Сальвіні та наголосив, що Італія не відкриє свої порти, додає AFP.

Між тим стало відомо, що Італія таки дозволила пришвартуватись данському судну Alexander Maersk, яке зі 108 біженцями на борту протягом трьох днів чекало на відповідний дозвіл. Контейнеровоз підібрав у морі біженців, човен яких зазнав аварії, і з ними йому дозволили пристати у порту Поццало у ніч на вівторок.

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35,5 тисяч мігрантів, з яких третина - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 особи загинули під час спроби дістатися берегів Європи. В управлінні ж Верховного комісара ООН у справах біженців зазначили, що лише 12-13 червня близько 220 біженців потонули неподалік від берегів Лівії.