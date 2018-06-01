 Луценко й Грицак пояснювали західним дипломатам спецоперацію з Бабченком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

Луценко й Грицак пояснювали західним дипломатам спецоперацію з Бабченком

На зустірчі в Києві з дипломатами країн Заходу керівники СБУ та ГПУ Василь Грицак і Юрій Луценко намагалися пояснити мету інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка, а також розповіли про результати.

Аркадій Бабченко

Василь Грицак (л.), Аркадій Бабченко та Юрій Луценко (п.) під час "воскресіння" журналіста в СБУ, 30 травня 2018 року

Генеральний прокурор України Юрій Луценко й голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак обговорили з іноземними послами спецоперацію з інсценізації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. На зустрічі у п'ятницю, 1 червня, були присутні дипломати країн "Великої сімки" (G7), до якої належать США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія, а також дипломати країн Європейського Союзу, Норвегії, Австралії. Серед запрошених були також і члени представництв ЄС та Ради Європи, повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

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Оглядачі на шпальтах провідних видань Європи аналізують, чи потрібна була спецоперація із "вбивства" Аркадія Бабченка і якими будуть її наслідки для України. (01.06.2018)

Штефан Майстер з Німецького товариства зовнішньої політики очікує, що українська влада надасть факти і докази у справі про "вбивство" журналіста Аркадія Бабченка. (01.06.2018)

Підозри в змові з метою вбивства журналіста - дуже серйозне звинувачення, тож в уряді ФРН очікують, що вони будуть підкріплені доказами. (01.06.2018)

У Єврокомісії перебувають у контакті з українською владою, щоб з'ясувати, що відбулося у справі Бабченка. Брюссель визнає суверенне право України захищати тих, хто живе на її території. (31.05.2018)

Під час зустрічі Луценко та Грицак поінформували присутніх про цілі, які ставилися під час ухвалення рішення щодо проведення спецоперації. Західним дипломатам розповіли зокрема про те, що "обрана стратегія дала змогу не допустити загибелі журналіста" та "отримати відомості щодо можливих потенційних жертв" й "повністю задокументувати злочинні дії організатора", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 29 травня поліція України повідомила про те, що у Києві застрелили відомого російського журналіста Аркадія Бабченка. Менше доби потому голова СБУ Василь Грицак розповів про спецоперацію свого відомства для порятунку Бабченка від замаху, який готували, за його твердженням, на замовлення російських спецслужб.

31 травня Шевченківський районний суд у Києві заарештував на два місяці підозрюваного в організації спроби замаху на Бабченка, Бориса Германа. Клопотання прокуратури суд задовольнив та взяв під варту підозрюваного без можливості застави. Сам Герман заперечив свою причетність до планування спроби вбивства Бабченка, стверджуючи, що співпрацює з українською контррозвідкою щодо виявлення в Україні "агентури РФ" і спроб змінити владу в країні.

Як повідомлялося, уряд Німеччини очікує від української влади детальних роз'яснень щодо справи з інсценуванням убивства Бабченка.

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"Смерть" Бабченка: реакція Заходу (31.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Спецоперація "замах на Бабченка": чи достатньо цього для захисту журналістів (30.05.2018)  

"Смерть" Бабченка: реакція Заходу (31.05.2018)  

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