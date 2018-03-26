 Луценко вимагає звільнення Холодницького з посади керівника САП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2018
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Новини

Луценко вимагає звільнення Холодницького з посади керівника САП

До кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів надійшло звернення від генпрокурора України Юрія Луценка з проханням розглянути питання зняття Назара Холодницького з посади керівника САП.

Назар Холодницький

Назар Холодницький прослуховувався у власному кабінеті

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) з проханням розгляду питання зняття Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це Луценко написав у п'ятницю, 30 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. "У своєму поданні прошу КДКП розглянути питання зняття Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП", - написав Луценко.

За словами генпрокурора, на сьогодні до КДКП передано "дисциплінарні скарги про вчинення керівником САП Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків". Все це відбулося "у рамках кримінального провадження, що розслідує спільна група ГПУ і НАБУ за отриманими під час слідства фактами".

У НАБУ кажуть про "професійну зраду" Холодницького

Тим часом керівник Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник звинуватив Назара Холодницького в "професійній зраді". Про це Ситник заявив у інтерв'ю для тижневика "Дзеркало тижня", оприлюднене  у п'ятницю на сайті видання. У розмові з журналістами Ситник вказав на низку протиправних дій Холодницького, приміром, на "системний непроцесуальний контакт з особами, що є об'єктами певних розслідувань", у тому числі й НАБУ. Крім того, НАБУ отримало докази "системного розголошення таємної інформації потенційним фігурантам та особам, яких стосуються процесуальні дії", запевнив  Ситник. Також очільник НАБУ звинуватив керівника САП , що той "системно" саботує роботу підлеглих прокурорів.

DW.COM

Очільник САП Назар Холодницький спростував чутки про намір подати у відставку. Разом із директором НАБУ Артемом Ситником він відвідав Брюссель. НАБУ в ЄС хвалили, але владу України загалом критикували, притому різко. (23.03.2018)

Очільник української САП Назар Холодницький заявив, що йому невідомо, хто стоїть за прослуховуванням його кабінету. Він також спростував чутки про свою відставку та конфлікт з керівництвом НАБУ. (22.03.2018)

Директор НАБУ Артем Ситник назвав провокативними повідомлення ЗМІ про те, що бюро прослуховувало керівника САП Назара Холодницького. (21.03.2018)

Керівник НАБУ згадав зокрема і те, що під час прослуховування у кабінеті Холодницького було зафіксовано кілька розмов, які, за словами керівника НАБУ, є "підставою для притягнення як до кримінальної, так і дисциплінарної відповідальності". Ситник також підтвердив співпрацю з Генпрокуратурою у розслідуванні проти Холодницького, запевнивши, що зібрані матеріали "передані слідчій групі ГПУ на предмет оцінки достатності доказів для повідомлення про підозру".

Крім того, за час співпраці з нинішнім керівництвом САП у НАБУ "назбиралося занадто багато питань". Не в останню чергу через те, що обрана Назаром Холодницьким лінія поведінки тривалий час "негативно впливала" на ефективність спільних розслідувань та на "подальшу судову перспективу низки справ", зазначив Ситник. Через такі дії іноді у детективів НАБУ складалося враження, що розслідування справ "свідомо гальмувалося", додав керівник бюро.

Рішення співпрацювати з ГПУ задля отримання доказів протиправної поведінки керівництва САП ухвалили лише після отримання конкретної інформації у справі про розкрадання коштів у мерії міста Одеси, визнав Ситник. Апаратура для прослуховування працювала в кабінеті Холодницького "близько місяця", додав він.
Дивитись відео 01:22

Холодницький про свою відставку, конфлікт з НАБУ та "жучки" в офісі (22.03.2018)

Посилання в інтернеті

Інтерв'ю Артема Ситника "Дзеркалу тижня"

Аудіо й відео до теми

Холодницький про свою відставку, конфлікт з НАБУ та "жучки" в офісі (22.03.2018)  

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