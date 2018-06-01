 Луценко визнав помилку в комунікації щодо справи Бабченка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

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Новини

Луценко визнав помилку в комунікації щодо справи Бабченка

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив у Брюсселі, що Києву слід покращити комунікацію з іноземними спецслужбами після справи Бабченка.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що українська сторона припустилася помилки у комунікації щодо спецоперації з інсценування убивства російського журналіста Аркадія Бабченка. "У нас була і помилка. Ми маємо покращити комунікацію з нашими західними партнерами серед спецслужб", - заявив Луценко під час прес-конференції у Брюсселі у вівторок, 5 червня, передає кореспондент DW.

Він також попросив вибачення у всіх, хто щиро співчував Бабченку: і в Україні, і за кордоном. Водночас попросив врахувати, що "Україна перебуває у відкритій війні". Генпрокурор знову повторив, що імітація убивства Бабченка дозволила отримати список із 47 осіб в Україні, убивство яких хотіли здійснити "в інтересах російського замовника". А також, за його словами, вдалося більше дізнатися про зв'язки підозрюваного в організації замаху на Бабченка Бориса Германа з російськими замовниками. "Я категорично спростовую, що у нас немає доказів, зафіксованих технічними пристроями", - додав Луценко.

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"Завдяки цій оперативній комбінації через імітацію убивства ми і отримали інформацію про "список 47". Ми змогли це отримати через технічні можливості СБУ. Друге, ми отримали більше інформації про зв'язки організацітора та його російських партнерів", - відповів Луценко на запитання кореспондента DW, які саме слідчі дії були проведені протягом 20 годин з моменту повідомлення про "вбивство" Бабченка ввечері 29 травня до прес-конференції, на якій стало відомо, що це була спецоперація.

Генпрокурор України додав, що ці дані, окрім прізвищ людей, зазначених у списку, продемонстрували представникам дипломатичного корпусу в Україні. Юрій Луценко пообіцяв, що тоді, коли слідство вважатиме, що ці дані більше не становлять таємниці, їх нададуть громадськості.

Нагадаємо, увечері 29 травня поліція України повідомила про те, що у Києві застрелили Аркадія Бабченка, критичного до Кремля російського журналіста, який проживає в Україні. Менше доби потому голова СБУ Василь Грицак розповів про спецоперацію свого відомства з імітації убивства журналіста задля порятунку Бабченка від замаху.

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