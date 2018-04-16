 Лукашенко закликав білорусів переходити з горілки на вино | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2018
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Новини

Лукашенко закликав білорусів переходити з горілки на вино

Президент Білорусі підтримує європейську культуру споживання вин. Він навів як приклад молдовські "супервина".

Новини Білорусі

Лукашенко радить співвітчизникам пити вино

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на республіканському суботнику 21 квітня заявив, що населення країни має звикати до європейської культури споживання вин, а не "заливати літр міцних напоїв за раз". Він заохочує співвітчизників випивати один-два бокали якісного вина на день.

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Згідно з новим дослідженням, до 55-річного віку не доживає чверть російських чоловіків.

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Російська федеральна служба нагляду у сфері захисту прав споживачів цього тижня заборонила ввіз в Росію молдовських вин через проблеми з якістю. В Молдові це рішення вважають політичним. (12.09.2013)

"Нам треба наш народ більше привчати до нормальних вин. Він самогону, цих міцних напоїв відучувати. Я не проти, коли люди 70-100 грамів горілки через день п'ють. Але ж ми не вміємо по 70-100 грамів", - пояснив він, цитує білоруська держагенція новин "БелТА". Лукашенко розповів, що нещодавно під час візиту до Молдови високо оцінив місцеві вина. Після російського ембарго молдовські виробники змушені були "напрягтися та виробляти супервина". Також колега Лукашенка Ігор Додон подарував йому кілька діжок домашнього вина власного виробництва.

Минулоріч Білорусь після тривалого "лідерства" посіла друге місце в Європі за споживанням алкоголю на душу населення - 15 літрів чистого спирту на особу, на літр менше за Литву, на три більше за Росію. Утім, дослідники у ВООЗ кажуть, що споживання алкогольних напоїв у Білорусі стрімко падає, ще у 2012-му році показник становив 19 літрів.

За даними Белстату, найпопулярнішими напоями у білорусів є пиво, горілка та дешеві неякісні "вина" з місцевих фруктів та ягід, які споживачі охрестили "плодово-вигідними". Їх споживають вдвічі менше за горілку, проте в 10 разів більше за бренді.

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    Cпівак володіє понад 300-ма гектарами виноградників в італійському регіоні Тоскана, там же Стінг проводить з родиною всі літні відпустки. Перший врожай вина зібрали 2007-го. Серед найпопулярніших органічних вин - "Сестра місяць", яке назвали на честь однієї з пісень Стінга. За словами співака, воно відображає "містичний зв'язок між місяцем, природою і людиною".

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    У 2009-му році актор здійснив давню мрію і купив виноробне господарство у рідній Іспанії. Тепер Бандерас володіє двома виноградниками на півночі країни у регіоні Кастілія-і-Леон. Його вина подаються під маркою "Анта Бандерас" і регулярно отримують нагороди.

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    Популярна поп-співачка виросла у Тоскані, де ще дитиною збирала виноград. У 2002-му році Джанна придбала виноградники неподалік рідного міста Сієна, на яких вирощує санджовезе. Результат - червоне вино, яке пасує до різних страв і приводів.

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    5 європейських зірок, закоханих у вино

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    2000-го року легенда британського рок-н-ролу Кліфф Річард розпочав кар'єру винороба на півдні Португалії. Одне з його перших вин називалось "Vida Nova" (Нове життя), інше - "Onda Nova" (Нова хвиля). Нині виноробство - одне з головних занять Річарда, на його господарствах щороку виробляють 130 тисяч пляшок.

    Автор: Антьє Біндер


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