Лукашенко закликав білорусів переходити з горілки на вино

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на республіканському суботнику 21 квітня заявив, що населення країни має звикати до європейської культури споживання вин, а не "заливати літр міцних напоїв за раз". Він заохочує співвітчизників випивати один-два бокали якісного вина на день.

"Нам треба наш народ більше привчати до нормальних вин. Він самогону, цих міцних напоїв відучувати. Я не проти, коли люди 70-100 грамів горілки через день п'ють. Але ж ми не вміємо по 70-100 грамів", - пояснив він, цитує білоруська держагенція новин "БелТА". Лукашенко розповів, що нещодавно під час візиту до Молдови високо оцінив місцеві вина. Після російського ембарго молдовські виробники змушені були "напрягтися та виробляти супервина". Також колега Лукашенка Ігор Додон подарував йому кілька діжок домашнього вина власного виробництва.

Минулоріч Білорусь після тривалого "лідерства" посіла друге місце в Європі за споживанням алкоголю на душу населення - 15 літрів чистого спирту на особу, на літр менше за Литву, на три більше за Росію. Утім, дослідники у ВООЗ кажуть, що споживання алкогольних напоїв у Білорусі стрімко падає, ще у 2012-му році показник становив 19 літрів.

За даними Белстату, найпопулярнішими напоями у білорусів є пиво, горілка та дешеві неякісні "вина" з місцевих фруктів та ягід, які споживачі охрестили "плодово-вигідними". Їх споживають вдвічі менше за горілку, проте в 10 разів більше за бренді.

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