Лондон і Париж: Росія влаштувала "театр і маскарад" в ОЗХЗ

Постійний представник Великобританії при Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Пітер Вілсон назвав "інсценованим" брифінг у штаб-квартирі організації в Гаазі, який організувала Росія в четвер, 26 квітня. Російська сторона твердить, що цей захід, на який запросили кількох мешканців Думи, доводить відсутність хімічних атак на сирійське місто.

Великобританія та її союзники відмовилися брати участь у брифінгу. Штаб-квартира ОЗХЗ - "не театр", наголосив Вілсон. Він назвав дії Росії "спробою підірвати діяльність" організації, зокрема - роботу її комісії з розслідування ймовірної хімічної атаки.

Вілсон: Свідків хімічної атаки на Думу залякують

Зі свідками ймовірної хімічної атаки мають працювати експерти слідчої комісії, вважає Вілсон. Він звернув увагу на поширення інформації про "залякування свідків атаки на Думу" та назвав це причиною для справжнього занепокоєння. Вілсон нагадав, що керівництво ОЗХЗ закликало держави-члени надавати інформацію про ймовірну хімічну атаку членам розслідувальної комісії.

"Росія та Сирія мали б це зробити замість провадити пропагандистську дезінформаційну кампанію. Ми не підемо на жодні компроміси з державами, які намагаються знищити структури і договори, які сприяють нашій безпеці", - наголошено в заяві.

Посол Франції в Нідерландах Філіпп Лайо назвав брифінг "обурливим маскарадом". На його думку, режим Асада "масово знищував" власний народ протягом останніх семи років.

Імовірна хімічна атака в Думі

За даними гуманітарних організацій, у ніч на 7 липня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами на сирійське місто Дума. За інформацією Всесвітньої організації з охорони здоров'я, там загинули не менше 70 і звернулися до лікарень понад 500 людей. 21 та 25 квітня фахівці ОЗХО зібрали в Думі зразки, які проаналізують в акредитованих лабораторіях.

Рятувальник надає медичну допомогу сирійській дитині в Думі. 8 квітня 2018

Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку, називають її "інсценуванням" і провокацією. США покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетних ударів по сирійських військових об'єктах, які пов'язані з хімічною зброєю. Росія різко розкритикувала ці дії. Країни Заходу закидають Росії та Сирії знищення слідів хімічної атаки в Думі та перешкоджання роботі експертів ОЗХЗ, які розслідують інцидент.