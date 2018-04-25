 Лондон і Париж: Росія влаштувала ″театр і маскарад″ в ОЗХЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2018
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Новини

Лондон і Париж: Росія влаштувала "театр і маскарад" в ОЗХЗ

Москва твердить, що візит мешканців сирійської Думи до штаб-квартири ОЗХЗ підтверджує відсутність хімічних атак на місто. Постійний представник Великобританії назвав цей захід інсценованим.

Штаб-квартира Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі, Нідерланди

Штаб-квартира ОЗХЗ в Гаазі, Нідерланди

Постійний представник Великобританії при Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Пітер Вілсон назвав "інсценованим" брифінг у штаб-квартирі організації в Гаазі, який організувала Росія в четвер, 26 квітня. Російська сторона твердить, що цей захід, на який запросили кількох мешканців Думи, доводить відсутність хімічних атак на сирійське місто.

Великобританія та її союзники відмовилися брати участь у брифінгу. Штаб-квартира ОЗХЗ - "не театр", наголосив Вілсон. Він назвав дії Росії "спробою підірвати діяльність" організації, зокрема - роботу її комісії з розслідування ймовірної хімічної атаки.

Вілсон: Свідків хімічної атаки на Думу залякують

Зі свідками ймовірної хімічної атаки мають працювати експерти слідчої комісії, вважає Вілсон. Він звернув увагу на поширення інформації про "залякування свідків атаки на Думу" та назвав це причиною для справжнього занепокоєння. Вілсон нагадав, що керівництво ОЗХЗ закликало держави-члени надавати інформацію про ймовірну хімічну атаку членам розслідувальної комісії. 

"Росія та Сирія мали б це зробити замість провадити пропагандистську дезінформаційну кампанію. Ми не підемо на жодні компроміси з державами, які намагаються знищити структури і договори, які сприяють нашій безпеці", - наголошено в заяві.

Посол Франції в Нідерландах Філіпп Лайо назвав брифінг "обурливим маскарадом". На його думку, режим Асада "масово знищував" власний народ протягом останніх семи років.

Імовірна хімічна атака в Думі

За даними гуманітарних організацій, у ніч на 7 липня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами на сирійське місто Дума. За інформацією Всесвітньої організації з охорони здоров'я, там загинули не менше 70 і звернулися до лікарень понад 500 людей. 21 та 25 квітня фахівці ОЗХО зібрали в Думі зразки, які проаналізують в акредитованих лабораторіях.

Дума, Сирія, 8 квітня 2018 року

Рятувальник надає медичну допомогу сирійській дитині в Думі. 8 квітня 2018

Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку, називають її "інсценуванням" і провокацією. США покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетних ударів по сирійських військових об'єктах, які пов'язані з хімічною зброєю. Росія різко розкритикувала ці дії. Країни Заходу закидають Росії та Сирії знищення слідів хімічної атаки в Думі та перешкоджання роботі експертів ОЗХЗ, які розслідують інцидент.

  • Дональд Трамп

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Звернення Трампа до нації

    Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

  • Винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Три об'єкти атак

    Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

  • Глава Пентагону Джеймс Меттіс

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Жорсткіший удар

    Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

  • Ракетний удар по Сирії

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Кілька потерпілих

    Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

  • Тереза Мей

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Відповідно до національних інтересів Великобританії

    Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

  • сирійський винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Російські об'єкти не постраждали

    Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Дамаск перетнув "червону лінію"

    "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

  • Французький винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Хто і як завдавав ударів

    США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

  • Анґела Меркель

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Канцлерка Німеччини підтримала атаку

    Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.


DW.COM

The Guardian: Захід може обійти вето Росії в Раді Безпеки ООН  

Експерти ОЗХЗ нарешті розпочали роботу в сирійській Думі

Експерти Організації із заборони хімічної зброї змогли взяти в місті Дума зразки для аналізів. В ОЗХЗ не виключили іще одного візиту експертів туди. (21.04.2018)  

США звинувачують РФ та Сирію у спробах замести сліди на місці хіматаки в Думі

Вашингтон вбачає у діях Москви та Дамаска намагання приховати сліди хімічної атаки у місті Дума. Експертам ОЗХЗ перешкоджають працювати на місці, кажуть у Держдепартаменті США. (20.04.2018)  

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

США, Великобританія та Франція відповіли на ймовірну хіматаку в сирійському місті Дума ракетними ударами по військових об'єктах Асада. (14.04.2018)  

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