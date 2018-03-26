 Лондон і Москва готують нові дипломатичні кроки один проти одного | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2018
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Новини

Лондон і Москва готують нові дипломатичні кроки один проти одного

Москва заявляє про вислання ще кількох десятків британських дипломатів, а Лондон може закрити російське торговельне представництво.

Напруженість між Росією та Великобританією триває

Напруженість між Росією та Великобританією триває

Росія у суботу, 31 березня, повідомила Великобританію про вислання ще "трохи більше, ніж 50" дипломатів. Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова. "Ми просили про паритет. Британці мають на 50 дипломатів більше (у Росії - Ред.), ніж росіяни (у Великобританії - Ред.)", - цитує Захарову інформагенція Reuters.

Росія до цього часу уже вислала 23 британські дипломати у відповідь на аналогічне вислання російських дипломатів з Великобританії.

DW.COM

Упродовж тижня Росію мають залишити диппрацівники ФРН, України, Польщі, Італії, Нідерландів, Фінляндії та інших країн. У такий спосіб росіяни відповіли на вислання російських дипломатів із цих країн. (30.03.2018)

Донька колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля Юлія, яка разом із батьком зазнала дії нервово-паралітичної речовини, почуваєтсья краще, кажуть у британській Національній службі охорони здоров'я. (29.03.2018)

Посольство Росії в Лондоні заявляє про огляд літака компанії "Аэрофлот" британськими правоохоронцями і називає його провокацією. (31.03.2018)

У Лондоні можуть закрити торгпредставництво РФ

Тим часом, як пишуть у суботу британські ЗМІ, уряд Великобританії розглядає можливість закриття російського торговельного представництва. Торгпредставництво РФ, розташоване на півночі Лондона, в уряді Великобританії вважають "шпигунським лігвом", пише The Telegraph з посиланням на інформоване джерело.

Крім торгової місії, у Кремля є ще три основні "бази" у Великобританії: посольство, генеральне консульство і заміська нерухомість в прилеглих до Лондона графствах, зазначає видання.

Суперечка довкола огляду російського літака

У цей же день Росія пригрозила Великобританії можливими оглядами британських літаків, якщо Лондон не надасть пояснень щодо огляду, який британські правоохоронці провели на літаку російської компанії "Аэрофлот" напередодні.

Згідно з заявою російської сторони, представники британської митниці піднялися на борт літака, що прилетів з Москви, та провели огляд повітряного судна. Причини і мета огляду не були пояснені.

Нагадаємо, підставою дій Лондона є отруєння на британській території подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. Лондон звинувачує в отруєнні з застосуванням нервово-паралітичної речовини "Новачок" Росію. Москва звинувачення відкидає. 

Російське посольство у Великобританії "наполягає на праві" зустрічі з Юлією Скрипаль, яка прийшла до тями у лондонській лікарні. Лондон перевіряє цю вимогу на відповідність міжнародному праву та законам Великобританії.
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