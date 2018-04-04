 Лондон: Спільне з РФ слідство в справі Скрипаля - ″збочена ідея″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

Лондон: Спільне з РФ слідство в справі Скрипаля - "збочена ідея"

Великобританія відкинула ідею Росії про спільне розслідування отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля, назвавши цю ідею "тактикою задля відвернення уваги".

Британські слідчі на місці, де знайшли отруєного Скрипаля

Британські слідчі на місці, де знайшли отруєного Скрипаля

Виконавча рада Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на заклик Росії зібралася на позачергове засідання в середу, 4 квітня, задля обговорення отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля. Під час цієї зустрічі британська сторона назвала ідею спільного з Росією розслідування справи Скрипаля "збоченою". "Це тактика задля відвернення уваги, і ще більше дезінформації виробляється для того, щоб ухилитися від запитань, на які російська влада повинна відповісти", - цитує британську делегацію інформагенція dpa.

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Британські експерти не змогли встановити "точне джерело походження" нервово-паралітичного газу, яким отруїли Сергія і Юлію Скрипалів. Встановлено було лише, що йдеться про "Новачок". (03.04.2018)

Російський президент Володимир Путін вбачає в реакції Заходу на справу екс-шпигуна Сергія Скрипаля "антиросійську кампанію", яка "розкручується" з високою швидкістю. (03.04.2018)

При цьому Європейський Союз оприлюднив заяву, в якій закликав Росію дати відповіді на всі питання Великобританії та співпрацювати з ОЗХЗ в розслідуванні справи. У цей же день офіційний Берлін підтвердив, що залишається при своїй попередній позиції солідарності з Лондоном. "Нічого не змінилося, - заявила речниця уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer). - Ми поділяємо погляд Великобританії, що є дуже імовірним, що за всім цим стоїть Росія".

Як повідомлялося, напередодні вчені з центру біологічних і хімічних озброєнь у Портон-Даун підтвердили, що речовина, якою отруїли Скрипаля і його доньку, належала до групи радянських нервово-паралітичних речовин, однак спеціалісти не змогли підтвердити, що отруту виробили саме в Росії.

Нагадаємо, отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії призвело до серйозного погіршення відносин між Москвою та Лондоном. Останній прямо звинуватив Росію в причетності до інциденту. Наслідком справи Скрипаля стало вислання з Великобританії російських дипломатів. Демонструючи солідарність із Лондоном, до таких же кроків вдалася і велика кількість країн ЄС та Заходу. У Москві на вислання дипломатів країнами Заходу відповіли дзеркальними заходами. Там категорично заперечують будь-яку причетність Росії до інциденту зі Скрипалями.
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