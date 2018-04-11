Лондон: Спецслужби РФ щонайменше п'ять років стежили за Скрипалями

Російські спецслужби щонайменше п'ять років до отруєння стежили за екс-розвідником Сергієм Скрипалем та його донькою Юлією. Про це йдеться у листі радника з безпеки британської прем'єр-міністерки Терези Мей Марка Седвілла до генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, оприлюдненому в п'ятницю, 13 квітня, повідомляє агенція Reuters.

Згідно з листом, кіберспеціалісти російського Головного розвідувального управління зламували електронну пошту Юлії Скрипаль щонайменше з 2013 року. Крім того, як зазначається, з високою ймовірністю російські секретні служби "розглядали щонаменше кількох перебіжчиків як законні цілі для нападу".

Випробування "Новачка"

Згідно з даними британської розвідки, російські фахівці тестували ефективність отрути "Новачок" на дверних ручках у рамках секретної програми під кодовою назвою "Фоліант". Метою програми, стверджують у Лондоні, було тестування "способів доставки хімічних бойових речовин, а також тренування персоналу зі спецпідрозділів із застосування цієї зброї". Програма, за відомостями британських спецслужб, була заснована в 2000-х роках.

У листі йдеться, що "Новачок", найбільш імовірно, був розроблений у лабораторії філії Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології Росії поблизу Волгограда. Водночас Седвілл зазначає, що "лише у Росії були технічні способи, досвід і мотив" для здійснення цієї атаки.

Росія продовжує заперечувати

Російський посол у Лондоні Олександр Яковенко назвав оприлюднені в листі свідчення "великим сюрпризом". "Якщо хтось справді шпигував, то чому британські служби на це не поскаржилися?" - запитав дипломат. Він ще раз заявив, що досі немає доказів, які свідчать про причетність Росії до злочину.

Тим часом ЄС повернув до Росії відкликаного раніше голову представництва ЄС в Москві, німецького дипломата Маркуса Едерера (Markus Ederer).

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках масштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Великобританія, США та низка інших держав вислали значну кількість російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.

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