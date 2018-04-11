 Лондон: Спецслужби РФ щонайменше п′ять років стежили за Скрипалями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2018
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Новини

Лондон: Спецслужби РФ щонайменше п'ять років стежили за Скрипалями

Спецслужби РФ ще в 2013 році зацікавилися електронною поштою Юлії Скрипаль. Крім того, вони розглядали щонайменше кількох перебіжчиків як ціль для нападу, йдеться у листі радника з безпеки прем'єрки Великобританії.

Правоохоронці біля будинку Скрипаля у Великобританії (архівне фото)

Правоохоронці біля будинку Скрипаля у Великобританії (архівне фото)

Російські спецслужби щонайменше п'ять років до отруєння стежили за екс-розвідником Сергієм Скрипалем та його донькою Юлією. Про це йдеться у листі радника з безпеки британської прем'єр-міністерки Терези Мей Марка Седвілла до генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, оприлюдненому в п'ятницю, 13 квітня, повідомляє агенція Reuters.

Згідно з листом, кіберспеціалісти російського Головного розвідувального управління зламували електронну пошту Юлії Скрипаль щонайменше з 2013 року. Крім того, як зазначається, з високою ймовірністю російські секретні служби "розглядали щонаменше кількох перебіжчиків як законні цілі для нападу".

Випробування "Новачка"

Згідно з даними британської розвідки, російські фахівці тестували ефективність отрути "Новачок" на дверних ручках у рамках секретної програми під кодовою назвою "Фоліант". Метою програми, стверджують у Лондоні, було тестування "способів доставки хімічних бойових речовин, а також тренування персоналу зі спецпідрозділів із застосування цієї зброї". Програма, за відомостями британських спецслужб, була заснована в 2000-х роках.

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Лондон ініціює засідання Ради Безпеки ООН через публікацію звіту ОЗХЗ щодо отруєння Сергія Скрипаля. Очікується, що засідання відбудеться наступного тижня. (12.04.2018)

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", розробленою в Росії. (12.04.2018)

Глава дипмісії Євросоюзу в Москві відкликаний для консультацій. Учасники саміту ЄС підтримали Лондон, погодившись, що за нападом на екс-шпигуна Скрипаля, найімовірніше, стоїть Росія. (23.03.2018)

У листі йдеться, що "Новачок", найбільш імовірно, був розроблений у лабораторії філії Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології Росії поблизу Волгограда. Водночас Седвілл зазначає, що "лише у Росії були технічні способи, досвід і мотив" для здійснення цієї атаки.

Росія продовжує заперечувати

Російський посол у Лондоні Олександр Яковенко назвав оприлюднені в листі свідчення "великим сюрпризом". "Якщо хтось справді шпигував, то чому британські служби на це не поскаржилися?" - запитав дипломат. Він ще раз заявив, що досі немає доказів, які свідчать про причетність Росії до злочину.

Тим часом ЄС повернув до Росії відкликаного раніше голову представництва ЄС в Москві, німецького дипломата Маркуса Едерера (Markus Ederer).

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках масштабного обміну шпигунами між США й РФ.

Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Великобританія, США та низка інших держав вислали значну кількість російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.
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