Лондон не планує наступних ударів по Сирії - глава британського МЗС

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив про відсутність на даний момент пропозицій щодо наступного удару по Сирії. Про це глава британського МЗС сказав у ефірі телеканалу BBC. Водночас він попередив, що в разі можливих хімічних атак з боку військ сирійського правителя Башара Асада Великобританія та її союзники обдумуватимуть заходи у відповідь. "Певна річ, ми з союзниками розглянемо варіанти", - заявив Джонсон.
Британський урядовець також визнав, що режим Асада "не такий дурний, щоб влаштувати ще одну хімічну атаку", цитує інформагенція Reuters. Щодо завданих ударів, завданих США, Францією та Великобританією по хімічних об'єктах у Сирії, то метою цього кроку було попередити сирійський уряд про неприпустимість подальшого застосування бойових отруйних речовин, а також переконати Башара Асада сісти за стіл переговорів, пояснив Джонсон. Хоч Лондон не прагне ескалації ситуації в Сирії, він і надалі чинитиме тиск на Дамаск, щоб змусити Асада до переговорного процесу, запевнив керівник британського зовнішньополітичного відомства. Водночас він висловився за подальшу співпрацю з Росією попри наявне на сьогодні напруження у відносинах.
Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, скоєну в місті Дума.
Пізніше того ж дня Рада Безпеки ООН під час екстреного засідання відмовилася підтримати поданий Росією проект резолюції, у якому визнається "агресією", "порушенням міжнародного права та Статуту ООН" та засуджується удар Великобританії, США та Франції по Сирії. За відповідний проект резолюції з 15 країн-членів проголосували лише Росія, Китай та Болівія. Вісім країн проголосували проти, а ще чотири утрималися.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Звернення Трампа до нації
Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Три об'єкти атак
Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Жорсткіший удар
Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Кілька потерпілих
Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Відповідно до національних інтересів Великобританії
Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Російські об'єкти не постраждали
Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Дамаск перетнув "червону лінію"
"Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Хто і як завдавав ударів
США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.
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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії
Канцлерка Німеччини підтримала атаку
Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.