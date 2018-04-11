Лондон не планує наступних ударів по Сирії - глава британського МЗС

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив про відсутність на даний момент пропозицій щодо наступного удару по Сирії. Про це глава британського МЗС сказав у ефірі телеканалу BBC. Водночас він попередив, що в разі можливих хімічних атак з боку військ сирійського правителя Башара Асада Великобританія та її союзники обдумуватимуть заходи у відповідь. "Певна річ, ми з союзниками розглянемо варіанти", - заявив Джонсон.

Британський урядовець також визнав, що режим Асада "не такий дурний, щоб влаштувати ще одну хімічну атаку", цитує інформагенція Reuters. Щодо завданих ударів, завданих США, Францією та Великобританією по хімічних об'єктах у Сирії, то метою цього кроку було попередити сирійський уряд про неприпустимість подальшого застосування бойових отруйних речовин, а також переконати Башара Асада сісти за стіл переговорів, пояснив Джонсон. Хоч Лондон не прагне ескалації ситуації в Сирії, він і надалі чинитиме тиск на Дамаск, щоб змусити Асада до переговорного процесу, запевнив керівник британського зовнішньополітичного відомства. Водночас він висловився за подальшу співпрацю з Росією попри наявне на сьогодні напруження у відносинах.

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Країни вдалися до військового втручання, оскільки покладають на сирійський уряд відповідальність за ймовірну хімічну атаку, скоєну в місті Дума.

Пізніше того ж дня Рада Безпеки ООН під час екстреного засідання відмовилася підтримати поданий Росією проект резолюції, у якому визнається "агресією", "порушенням міжнародного права та Статуту ООН" та засуджується удар Великобританії, США та Франції по Сирії. За відповідний проект резолюції з 15 країн-членів проголосували лише Росія, Китай та Болівія. Вісім країн проголосували проти, а ще чотири утрималися.