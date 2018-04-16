Лондон наполягає на причетності Москви до отруєння Скрипалів

Великобританія наполягає на причетності Росії до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. "Ми вважаємо, що тільки Росія мала технічні засоби, практичний досвід і мотив для нападу на Скрипалів", - заявив представник Великобританії в Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), посол у Нідерландах Пітер Вілсон на засіданні виконавчої ради цієї організації в Гаазі в середу, 18 квітня.

Вілсон також звинуватив Москву в "зухвалій кампанії із дезінформації", порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї та підриві репутації ОЗХЗ. Цитати з його виступу на закритому засіданні виконавчої ради ОЗХЗ опубліковані і на сторінці британської делегації в мікроблозі Twitter.

Голова Організації із заборони хімічної зброї Ахмет Узюмджю в свою чергу заявив, що для отруєння Скрипалів була використана лише одна нервово-паралітична речовина, ідентифікована як розроблений в СРСР отруйний газ групи "Новачок". Узюмджю категорично відкинув припущення Москви про західне походження отрути, повідомляє агентство dpa.

Нагадаємо, що клишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Російська сторона відкидає причетність до злочину.