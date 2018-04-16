 Лондон наполягає на причетності Москви до отруєння Скрипалів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2018
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Новини

Лондон наполягає на причетності Москви до отруєння Скрипалів

На думку представника Великобританії в ОЗХЗ, тільки у Росії були досвід і мотив для отруєння колишнього подвійного агента і його доньки. Пітер Вілсон звинуватив Москву в зухвалій кампанії з дезінформації.

Правоохоронці біля будинку Скрипаля у Великобританії

Правоохоронці біля будинку Скрипаля у Великобританії (архівне фото)

Великобританія наполягає на причетності Росії до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. "Ми вважаємо, що тільки Росія мала технічні засоби, практичний досвід і мотив для нападу на Скрипалів", - заявив представник Великобританії в Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), посол у Нідерландах Пітер Вілсон на засіданні виконавчої ради цієї організації в Гаазі в середу, 18 квітня.

Вілсон також звинуватив Москву в "зухвалій кампанії із дезінформації", порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї та підриві репутації ОЗХЗ. Цитати з його виступу  на закритому засіданні виконавчої ради ОЗХЗ опубліковані і на сторінці британської делегації в мікроблозі Twitter. 

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Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", розробленою в Росії. (12.04.2018)

База в Шиханах в Саратовській області є аналогом лабораторії "Портон-Даун", вважають британські спецслужби. Саме там і виробили отруту "Новачок", використану проти Сергія Скрипаля і його доньки, вважають вони. (06.04.2018)

Голова Організації із заборони хімічної зброї Ахмет Узюмджю в свою чергу заявив, що для отруєння Скрипалів була використана лише одна нервово-паралітична речовина, ідентифікована як розроблений в СРСР отруйний газ групи "Новачок". Узюмджю категорично відкинув припущення Москви про західне походження отрути, повідомляє агентство dpa.

Нагадаємо, що клишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Отруєння Скрипалів спричинило конфлікт між Росією та західними країнами. Російська сторона відкидає причетність до злочину.
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