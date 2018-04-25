Лондон може розкрити олігархів з РФ, які тримають гроші в офшорах

Британський парламент може 1 травня проголосувати за законопроект, котрий дозволить розкрити імена російських олігархів, чиї активи зберігаються на заморських територіях, що перебувають під суверенітетом Великобританії. Про це увечері в середу, 25 квітня, повідомила британська газета The Times.

Досі податкові оази на кшталт Британських Віргінських островів і Кайманових островів відмовлялися наслідувати приклад Сполученого Королівства і не розкривали особи бенефіціарів активів, що перебувають під їхньою юрисдикцією. Прибічники поправок вважають, що подібна секретність робить можливим відмивання грошей, що сприяє корупції та збільшенню злочинності, в тому числі і в Росії, зазначає видання.

"Тереза Мей має перейти від слів до дій"

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії пообіцяла, що буде вжито жорсткіших заходів щодо оточення російського президента Володимира Путіна. Наступного тижня група парламентаріїв з Консервативної партії, а також з Лейбористської та інших партій мають намір закликати Мей підкріпити свої слова діями, зазначає газета. При цьому The Times посилається на колишнього міністра з питань міжнародного розвитку, консерватора Ендрю Мітчелла, котрий заявив, що законопроект підтримують 19 його однопартійців, чого більш ніж достатньо, щоб подолати спротив консервативного уряду меншості.

"Тереза Мей наразі веде світ до того, щоб протидіяти спробам Росії кинути виклик міжнародним нормам. Але якщо вона збирається виконувати обіцянки, то має подбати про те, щоб брудні гроші, за рахунок яких фінансуються найгірші зловживання, не переховували під британським прапором у будь-якій точці світу", - наголосив Мітчелл. Законопроект ініціювала представниця Лейбористської партії Маргарет Ходж.

Дивитись відео 02:30 Поділитись Як "брудні" гроші з РФ опинилися в Німеччині та Швейцарії (22.03.2017) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2ZhHu Як "брудні" гроші з РФ опинилися в Німеччині та Швейцарії (22.03.2017)

.