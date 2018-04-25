 Лондон готується збирати антиросійську коаліцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2018
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Новини

Лондон готується збирати антиросійську коаліцію

Великобританія планує скористатися чотирма самітами цьогоріч, щоб посилити тиск на Росію. Плани включають протидію дезінформації та санкції щодо путінських олігархів, пише газета The Guardian.

Путін на телеекранах у московському кафе

Путін на телеекранах у московському кафе

Великобританія скористається великими міжнародними конференціями у 2018 році, щоб закликати до розробки всеохопної стратегії боротьби проти російської дезінформації, аж до перегляду традиційного дипломатичного діалогу з Москвою на тлі скандалу навколо отруєння в британському Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньки, а також ймовірного застосування хімічної зброї сирійському місті Дума.

Про це у четвер, 3 травня, пише британська газета The Guardian з посиланням на джерела в уряді королівства. За її даними, Лондон має намір підняти ці питання на чотирьох великих самітах - Великої сімки, Великої двадцятки, НАТО і країн Євросоюзу. Міністри на цих форумах домагатимуться розробки широкої стратегії стримування Росії, включно з такими аспектами, як кібербезпека, військова стратегія НАТО, санкції проти олігархів з оточення президента РФ Володимира Путіна і більш широкий підхід до проблеми російської дезінформації.

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Щонайменше 6,5 тисячі ботів, пов'язаних з Росією, підтримували в Twitter британську Лейбористську партію і різко критикували консерваторів, йдеться в розслідуванні видання The Sunday Times. (29.04.2018)

Британський парламент має розглянути законопроект, що дозволяє розкрити імена російських олігархів, які тримають активи в офшорах під британським прапором. (26.04.2018)

Протидія дезінформації

"Міністр закордонних справ розглядає реакцію Росії на події в Думі і Солсбері як поворотний пункт і впевнений у наявності міжнародної підтримки щодо вжиття додаткових заходів. Сфери, на яких Сполучене Королівство, ймовірно, зосередить свої зусилля, - це протидія російській дезінформації та пошук механізму притягнення до відповідальності за застосування хімічної зброї", - зазначило у розмові з The Guardian джерело в британському уряді.

Газета вказує, що британські воєначальники були стурбовані, коли Росія під час інтервенції в Україні використовувала комбінацію з безпілотників і артилерії, щоб знищити українську бронетехніку. Це викликало у них побоювання, що Великобританія не змогла б надати РФ сильніший опір, ніж Україна, в аналогічних обставинах, пише The Guardian.
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