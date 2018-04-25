Лондон готується збирати антиросійську коаліцію

Великобританія скористається великими міжнародними конференціями у 2018 році, щоб закликати до розробки всеохопної стратегії боротьби проти російської дезінформації, аж до перегляду традиційного дипломатичного діалогу з Москвою на тлі скандалу навколо отруєння в британському Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньки, а також ймовірного застосування хімічної зброї сирійському місті Дума.

Про це у четвер, 3 травня, пише британська газета The Guardian з посиланням на джерела в уряді королівства. За її даними, Лондон має намір підняти ці питання на чотирьох великих самітах - Великої сімки, Великої двадцятки, НАТО і країн Євросоюзу. Міністри на цих форумах домагатимуться розробки широкої стратегії стримування Росії, включно з такими аспектами, як кібербезпека, військова стратегія НАТО, санкції проти олігархів з оточення президента РФ Володимира Путіна і більш широкий підхід до проблеми російської дезінформації.

Протидія дезінформації

"Міністр закордонних справ розглядає реакцію Росії на події в Думі і Солсбері як поворотний пункт і впевнений у наявності міжнародної підтримки щодо вжиття додаткових заходів. Сфери, на яких Сполучене Королівство, ймовірно, зосередить свої зусилля, - це протидія російській дезінформації та пошук механізму притягнення до відповідальності за застосування хімічної зброї", - зазначило у розмові з The Guardian джерело в британському уряді.

Газета вказує, що британські воєначальники були стурбовані, коли Росія під час інтервенції в Україні використовувала комбінацію з безпілотників і артилерії, щоб знищити українську бронетехніку. Це викликало у них побоювання, що Великобританія не змогла б надати РФ сильніший опір, ніж Україна, в аналогічних обставинах, пише The Guardian.