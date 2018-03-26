Лавров про справу Скрипаля: США і Великобританія забули про пристойність

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок, 2 квітня, назвав закиди Лондона на адресу Москви неприйнятними і заявив, що отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки може бути вигідне британським спецслужбам і владі.

За словами Лаврова під час брифінгу в Москві, справа Скрипалів "може бути вигідна і британському уряду, котрий опинився у незручній ситуації", не виконавши перед своїми виборцями обіцянок щодо Brexit, інформує "Інтерфакс".

Російський міністр також категорично відкинув звинувачення в причетності Росії до отруєння Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. "Росія не має жодного стосунку до отруєння Скрипалів. Але ми дуже і дуже зацікавлені, більше, ніж будь-хто інший, аби встановити істину", - заявив Сергій Лавров.

Очільник дипломатичного відомства РФ назвав негідними і неприйнятними заяви Лондона про те, що або президент Росії Володимир Путін наказав отруїти Скрипалів, або Росія втратила контроль над своїм хімічним потенціалом.

Відносини РФ з США, Великобританією і низкою інших країн в даний час гірше, ніж за часів "холодної війни", ці держави "забули про пристойність", заявив Сергій Лавров.

Нагадаємо, що колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 5 березня відвезли до лікарні британського міста Солсбері з важким отруєнням. Поліція заявила, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною та що напад був умисний. Незабаром після інциденту прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія "дуже ймовірно" несе відповідальність за отруєння Скрипалів. У рамках підтримки Великобританії низка країн Заходу, зокрема й Німеччина, вислала російських дипломатів. Москва відповіла на це дзеркальними заходами.