 Лавров про справу Скрипаля: США і Великобританія забули про пристойність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
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Новини

Лавров про справу Скрипаля: США і Великобританія забули про пристойність

На тлі ситуації навколо справи про отруєння Сергія Скрипаля глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що відносини Росії з Великобританією та США гірші, ніж за часів "холодної війни", а заяви Лондона - негідні і неприйнятні.

Сергій Лавров

DW.COM

Донька колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля Юлія, яка разом із батьком зазнала дії нервово-паралітичної речовини, почуваєтсья краще, кажуть у британській Національній службі охорони здоров'я. (29.03.2018)

У Москві назвали заяву ЄС, котра прямо натякає на відповідальність Росії в справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, "бездоказовими звинуваченням". (23.03.2018)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок, 2 квітня, назвав закиди Лондона на адресу Москви неприйнятними і заявив, що отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки може бути вигідне британським спецслужбам і владі.

За словами Лаврова під час брифінгу в Москві, справа Скрипалів "може бути вигідна і британському уряду, котрий опинився у незручній ситуації", не виконавши перед своїми виборцями обіцянок щодо Brexit, інформує "Інтерфакс".

Російський міністр також категорично відкинув звинувачення в причетності Росії до отруєння Сергія Скрипаля і його доньки Юлії. "Росія не має жодного стосунку до отруєння Скрипалів. Але ми дуже і дуже зацікавлені, більше, ніж будь-хто інший, аби встановити істину", - заявив Сергій Лавров.

Очільник дипломатичного відомства РФ назвав негідними і неприйнятними заяви Лондона про те, що або президент Росії Володимир Путін наказав отруїти Скрипалів, або Росія втратила контроль над своїм хімічним потенціалом.

Відносини РФ з США, Великобританією і низкою інших країн в даний час гірше, ніж за часів "холодної війни", ці держави "забули про пристойність", заявив Сергій Лавров.

Нагадаємо, що колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію 5 березня відвезли до лікарні британського міста Солсбері з важким отруєнням. Поліція заявила, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною та що напад був умисний. Незабаром після інциденту прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія "дуже ймовірно" несе відповідальність за отруєння Скрипалів.  У рамках підтримки Великобританії низка країн Заходу, зокрема й Німеччина, вислала російських дипломатів. Москва відповіла на це дзеркальними заходами.

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