Лавров висунув умови зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки"

Зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" матиме сенс, якщо вдасться домогтися розведення сил на Донбасі та прогресу за "формулою Штайнмаєра", заявив у вівторок, 29 травня, глава МЗС Росії Сергій Лавров.

"Наразі наші німецькі та французькі колеги пропонують провести міністерську зустріч "нормандського формату", і, звісно, ця зустріч матиме сенс тільки в тому випадку, якщо ось ці два провали - розведення сил і засобів у Станиці Луганській і фіксація на папері "формули Штайнмаєра" - будуть заповнені, і "нормандська четвірка" затвердить таку заяву", - сказав Лавров.

В іншому випадку проводити таку зустріч немає сенсу, зазначив очільник російського МЗС, який є безпосереднім учасником "нормандської четвірки" на рівні міністрів. "Без такої заяви щодо цих двох тем, які вже стали ганьбою для нашої роботи в "нормандському форматі", збиратися безглуздо", - додав Лавров.

До "нормандської четвірки" з урегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Франція, Росія. Раніше президент України Петро Порошенко анонсував проведення консультацій про підготовку зустрічі в "нормандському форматі" на вищому рівні

10 травня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) оголосив намір запросити глав МЗС України, Франції та Росії для наступної зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні. Востаннє зустріч глав МЗС у рамках "нормандського формату" відбулася на початку 2017 року на полях Мюнхенської безпекової конференції. Подібна зустріч мала, за планами, відбутися й на цьогорічній конференції, утім, в останній момент плани були скасовані.

"Формула Штайнмаєра" - запропонований у 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) план врегулювання конфлікту на Донбасі. Він передбачає запровадження в дію українського закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день проведення місцевих виборів в Донбасі і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про їх підсумки.