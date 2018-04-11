 Кінець епохи Кремнієвої долини? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.04.2018
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Політика й суспільство

Кінець епохи Кремнієвої долини?

Кремнієва долина втрачає стартапи. Молоді підприємці воліють переїхати у інший бік США - до Флориди, де наразі все дешевше і простіше.

USA Silicon Valley in Kalifornien - Luftaufnahmen (Reuters/N. Berger)

Новий кампус Apple в Кремнієвій долині

Завершення робочого дня у бізнес-центрі міста Тампа, що у штаті Флорида в США. Флоріан Райке (Florian Reike) стоїть на набережній і задоволено дивиться навколо. "Саме це для мене справжня якість життя", - каже 22-річний чоловік і спрагло ковтає пиво з пляшки. "Я не хочу щоразу після роботи витрачати дві години на те, щоб стояти в пробках, поки доїду додому, адже це дуже звичне явище у Кремнієвій долині", - говорить Флоріан Райке.

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Він виріс у місті Детмольд у Німеччині і рік тому разом з друзями заснував фірму, яка пропонує моделі блокчейн-компаній. Вартість його компанії Advanced Blockchain AG складає приблизно 25 мільйонів євро на Дюсельдорфській фондовій біржі.  Достатня причина для підприємців, щоб розширити свій бізнес на американський ринок. Однак у пошуках місця під офіс, вони свідомо були проти технологічної фортеці США Кремнієвої долини. "Тампа набагато дешевше, ніж Кремнієва долина", - говорить Райке і додає: "Не лише ціна оренди офісу та помешкання тут менша, але і молодих талантів найняти простіше і дешевше".

Стартапи конкурують з Facebook, Google та Apple

Трьом молодим підприємцям допомагав Дітер Кондек (Dieter Kondek), який народився у німецькому місті Гамбург. Його компанія Rocket Lounge підтримує стартапи, розробляючи для них стратегії розвитку на американському ринку і зв’язуючи з бізнес-партнерами та інвесторами. Спочатку він сам був дуже активним прихильником Кремнієвої долини, але нині відмовляє молодих підприємців розміщувати свій бізнес там. "Конкуренція у Кремнієвій долині не між стартапами, а між стартапами і такими гігантами, як Facebook, Google та Apple", - пояснює Дітер Кондек. Стартапи просто не можуть вижити у таких умовах.

Оренда 2-кімнатних помешкань у Сан-Франциско нині вартує до 5 тисяч доларів

Оренда 2-кімнатних помешкань у Сан-Франциско нині вартує до 5 тисяч доларів

Висока ціна за оренду, інтенсивний рух на дорозі, відчуття себе маленькою рибиною у великому ставку - це лише кілька причин, через які компанії-засновники виїжджають з Кремнієвої долини. За останній квартал минулого року місто Сан-Франциско втратило більше людей ніж будь-яке інше місто США. Це підтверджують дані компанії з нерухомості RedFin. Як альтернатива Кремнієвій долині, для багатьох стартапів гарним вибором стала Флорида. За державними статистичними даними, Флорида входить до числа п’ятірки найбільших міст у США, які швидко розвиваються.

Якість життя замість адреси в Кремнієвій долині

"Я вважаю, що найголовніше в житті - баланс між життям і роботою", - говорить з американським акцентом Сімоне Тібер (Simone Tieber). 25 років тому вона емігрувала з Дрездена до США. Десять років потому заснувала у Тампі власну фірму  з графічного дизайну. "Я дуже люблю відчуття свободи, можливість взяти довгу перерву на обід, сидіти на сонці або швидко піти на пляж", - розповідає жінка.

Швейцарський бізнесмен Пітер Доблер погоджується з Сімоне: "Зараз кінець березня, ми сидимо тут у парку, і теперішні 24 градуси тепла - насправді холоднувато для цієї пори року. Зазвичай ми у цей час вже плаваємо десь на човні". Однак не лише погодні умови були для Доблера причиною заснувати тут свою консалтингову компанію: "Усі підприємства в Кремнієвій долині зосереджені на кінцевих споживачах. Тампа працює в іншому стилі - від бізнесу до бізнесу, - пояснює він. - Моя компанія не має кінцевих споживачів, оскільки мої клієнти - це інші компанії".

Пляж у Флориді. Це місто, яке колись вважалось ідеальним для пенсіонерів, нині є містом стартапів

Пляж у Флориді. Це місто, яке колись вважалось ідеальним для пенсіонерів, нині є містом стартапів

Від міста пенсіонерів до епіцентру стартапів

Цю потребу у високій якості життя американські експерти ринку праці спостерігають уже тривалий час. Тампа вчасно побачила для себе шанс у цьому розвитку. Колись відоме як місто-пенсіонер, за прогнозами, за два роки воно матиме половину робочої сили молодих люди віком від 18 до 35 років.

"Я знав, що якщо ми не створимо місце, де наступне покоління хотіло б жити, то ми станемо містом третього або четвертого класу", - пояснює міський голова Боб Бакхорн. "Я не маю багато часу, - каже він, вказуючи на великий годинник у своїй залі засідань, який відліковує час -  369 днів, вісім годин, 44 хвилин та 35 секунд. - Я хочу, щоб Тампа створювала робочі місця майбутнього, а не минулого".

Тампа - нова Мекка для стартапів?

Тампа - нова Мекка для стартапів?

Інвестори покладаються на Флориду

Флорида також стає дедалі більш цікавою для інвесторів. Мільярдер Джефф Вінік придбав велику частину бізнес-центру Тампа, у співпраці з інвестиційною компанією Білла Гейтса. Вінік хоче створити там офісі та місце для дозвілля, щоб брати участь у підйомі міста. "Через п'ять років Тампу буде важко впізнати", - говорить він на інноваційній конференції. "Ми створимо унікальне бізнес-середовище, яке зробить Тампу ідеальним містом для засновників компаній та їхнього бізнесу", - додає Вінік.

Флоріан Райке уже впевнений, що не пошкодує через прибуття до Флориди. Його мета - стати наступним Facebook або Google з поки що невеликою компанією з 35-ти людей. "Можливо, незабаром Флорида стане наступною Кремнієвою долиною", - каже він, підморгуючи.
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