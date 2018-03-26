Кім Чен Ин відвідав концерт південнокорейських музикантів

Лідер КНДР Кім Чен Ин разом з дружиною побував на концерті південнокорейських поп-виконавців, які прибули до Пхеньяна. Виступ відбувся в неділю, 1 квітня, в приміщенні одного з театрів північнокорейської столиці, передає інформагенція AP, що посилається на повідомлення південнокорейських ЗМІ.

Кім Чен Ин аплодував під час концерту, згодом він особисто подякував південнокорейським виконавцям та знявся з ними в груповому фото. Крім Кім Чен Ина та його дружини, на концерт прийшли формальний керівник КНДР Кім Йон Нам та сестра лідера держави Кім Йо Чжон, а також інші північнокорейські функціонери.

Делегація південнокорейських виконавців прибула до КНДР 31 березня. Концертна програма передбачає два виступи на території Північної Кореї. Останнього разу поп-музиканти з Південної Кореї виступали в КНДР 2005 року. Оглядачі вважають це наступним кроком у бік розрядки на Корейському півострові. Нещодавно повідомлялося про готовність керівництва комуністичної країни відправити спортсменів країни на майбутні Олімпіади.

Нагадаємо, днями Сеул та Пхеньян домовилися про проведення двостороннього саміту на кордоні двох країн. На травень також запланована зустріч між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.