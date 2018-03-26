 Кім Чен Ин відвідав концерт південнокорейських музикантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2018
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Новини

Кім Чен Ин відвідав концерт південнокорейських музикантів

У столиці КНДР відбувся концерт південнокорейських поп-виконавців. Серед глядачів був і північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Кім Чен Ин на концерті південнокорейських поп-виконавців у Пхеньяні

Крім Кім Чен Ина, концерт відвідали провідні північнокорейські функціонери

Лідер КНДР Кім Чен Ин разом з дружиною побував на концерті південнокорейських поп-виконавців, які прибули до Пхеньяна. Виступ відбувся в неділю, 1 квітня, в приміщенні одного з театрів північнокорейської столиці, передає інформагенція AP, що посилається на повідомлення південнокорейських ЗМІ.

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Третій за понад півстоліття міжкорейський саміт має відбудтися наприкінці квітня. Тим часом Японія також висловлює бажання провести переговори з Пхеньяном. (29.03.2018)

На зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв відправити атлетів КНДР на майбутні Олімпіади. (30.03.2018)

Попри підготовку зустрічей президентів США та Південної Кореї з лідером КНДР Кім Чен Ином на Корейському півострові почалися навчання американських та південнокорейських військових за участі понад 300 тисяч солдатів. (01.04.2018)

Кім Чен Ин аплодував під час концерту, згодом він особисто подякував південнокорейським виконавцям та знявся з ними в груповому фото. Крім Кім Чен Ина та його дружини, на концерт прийшли формальний керівник КНДР Кім Йон Нам та сестра лідера держави Кім Йо Чжон, а також інші північнокорейські функціонери.

Делегація південнокорейських виконавців прибула до КНДР 31 березня. Концертна програма передбачає два виступи на території Північної Кореї. Останнього разу поп-музиканти з Південної Кореї виступали в КНДР 2005 року. Оглядачі вважають це наступним кроком у бік розрядки на Корейському півострові. Нещодавно повідомлялося про готовність керівництва комуністичної країни відправити спортсменів країни на майбутні Олімпіади.

Нагадаємо, днями Сеул та Пхеньян домовилися про проведення двостороннього саміту на кордоні двох країн. На травень також запланована зустріч між Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


DW.COM

Міст до Північної Кореї

Знімальна група агенції Reuters відвідала прикордонну зону Китаю з Північною Кореєю. Схоже, у КНДР не виходить жити у злагоді навіть зі своїм сусідом-покровителем. (27.04.2017)  

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