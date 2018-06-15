Кім Чен Ин утретє за рік відвідує Китай

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин перебуває з візитом у Китаї. Він прибув до Пекіна у вівторок, 19 червня, і пробуде там два дні, передає китайська державна агенція Сіньхуа.

Очікується, що Кім зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та поінформує його про результати своєї зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулась в Сінгапурі на минулому тижні.

Як повідомлялося раніше, на цьому саміті лідери КНДР та США домовилися про спільні зусилля для ядерного роззброєння на Корейському півострові. Вони підписали спільний документ, в якому йдеться, що США та КНДР зобов'язуються встановити нові відносини та об'єднають зусилля для забезпечення тривалого та стабільного миру на Корейському півострові.

Окрім того, Кім Чен Ин прийняв запрошення Трампа відвідати США, а глава Білого дому, у свою чергу, погодився приїхати до Пхеньяна. Обидві сторони заявили про покращення відносин між країнами.

За результатами саміта Трамп заявив про припинення віськових навчань американських солдатів у Південній Кореї, чим викликав стурбованість Японії. Втім, американські санкції проти КНДР діятимуть до тих пір, доки ядерне озброєння "буде фактором", заявив Трамп.