 Кількість страт у світі скоротилась - Amnesty International | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2018
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Новини

Кількість страт у світі скоротилась - Amnesty International

У 2017 році кількість страт у світі скоротилась на чотири відсотки, повідомила організація Amnesty International. Втім, ще багато країн виносять смертні вироки, а в усьому світі понад 20 тисяч людей очікують страти.

Кількість страт у світі зменшується

Кількість страт у світі зменшується

Кількість страт у світі зменшується. Минулого року в 23 країнах було проведено 993 страти. Це на чотири відсотки менше, ніж у 2016 році, та на 39 відсотків менше, ніж у 2015-му. Про це йдеться у щорічному звіті Amnesty International, опублікованому в четвер, 12 квітня.

Загалом минулого року в 53 країнах був винесений 2591 смертний вирок, тоді як роком раніше їх було 3117. Втім, ці цифри не враховують тисячі страт та смертних вироків, які, за даними Amnesty International, здійснюються в Китаю, де відповідна інформація вважається державною таємницею та є засекреченою.

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Страта стала наймасовішою за останні два роки. Суд відхилив апеляцію ісламістів, які вбили солдатів на Сінаї. (26.12.2017)

У штаті Арканзас провели першу з 2005 року страту. Засуджений за вбивство 51-річний Леделл Лі помер унаслідок смертоносної ін'єкції. Долю інших ув'язнених, яких хотіли стратити в квітні, досі вирішують суди. (21.04.2017)

Тож Китай залишається країною із найбільшою кількістю страт, йдеться в доповіді. За його винятком, 84 відсотки усіх страт минулого року відбулись в Ірані, Саудівській Аравії, Іраку та Пакистані. В Америці єдиною країною, яка проводить страти, залишаються Сполучені Штати Америки (23 страти минулого року). Крім того, в 2017 році відновили найвищу міру покарання Бахрейн, Йорданія, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати.

Натомість в організації підсумовують, що двадцять африканських країн, розташованих на південь від Сахари, на даний момент скасували смертну кару за будь-які злочини. В минулому році лише дві країни в цьому регіоні здійснювали страти - Сомалі та Південний Судан.

Інші країни також знижують кількість страт. Зокрема, в Ірані в 2017 році кількість страт зменшилась на 11 відсотків, а страт, пов'язаних з наркотиками - на 40 відсотків. У Малайзії змінюється законодавство щодо боротьби з наркотиками, що також впливає на кількість страт. 

Втім, в Amnesty International заявляють про стурбованість через продовження застосування найвищої міри покарання за злочини, пов'язані з наркотиками, у 15 країнах. Різні страти, пов'язані з наркотиками, були зареєстровані в Китаї, Ірані, Сінгапурі та Саудівській Аравії, де їхня кількість зросла з 16 відсотків у 2016 році до 40 відсотків у 2017 році.

Крім того, правозахисники занепокоєні тим, що в минулому році в Ірані було страчено п'ять неповнолітніх осіб, а ще 80 особам віком до 18 років було винесено смертні вироки. Загалом, за даними організації, зараз в всьому світі принаймні 21 919 особам винесено смертні вироки.
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