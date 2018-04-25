Кількість затриманих протестувальників у Росії перевищила тисячу осіб

Кількість затриманих під час всеросійських акцій протесту "Він нам не цар", які відбуваються у багатьох містах Росії в суботу, 5 травня, перевищила тисячу осіб. Такі дані наводить російська правозахисна група "ОВД-Инфо". Станом на 17:00 за місцевим часом у 19 містах було затримано 1029 осіб. Найбільше - у Москві, де поліція затримала 475 осіб, включно з опозиційним політиком Олексієм Навальним, який закликав людей виходити на нинішні акції.

Навальний дістав легку травму руки під час затримання. Про це повідомив російський опозиціонер Ілля Яшин, який намагався добитися звільнення опозиціонера. "Навального можуть за статтею тримати у відділку до 48 годин", - цитує Яшина "Новая газета".

164 особи затримали в Челябінську, 75 - у Якутську, 63 - в Тольятті, 53 у Петербурзі, 49 - у Краснодарі, 35 - у Красноярську, 26 - у Новокузнецьку. Інформація про затриманих на акціях також надходить із Калуги, Самари, Барнаула, Пензи, Кургану, Твері, Воронежа, Кемерова, Єкатеринбурга і Томська.

Акції протесту відбуваються в 90 містах Росії. У багатьох із них, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, захід не узгоджено з місцевою владою. Демонстранти вимагають реальної боротьби з хабарництвом і бідністю, повернення виборів на всіх рівнях влади, забезпечення справжньої політичної конкуренції, повномасштабної судової реформи, звільнення всіх політв'язнів, а також свободи ЗМІ та інтернету.