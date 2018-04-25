 Кількість затриманих протестувальників у Росії перевищила тисячу осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Кількість затриманих протестувальників у Росії перевищила тисячу осіб

Майже півтисячі протестувальників затримано у Москві, повідомляють правозахисники. Під час затримання Олексій Навальний дістав легку травму руки.

Затримання Олексія Навального у Москві 5 травня 2018 року

Затримання Олексія Навального у Москві 5 травня 2018 року

Кількість затриманих під час всеросійських акцій протесту "Він нам не цар", які відбуваються у багатьох містах Росії в суботу, 5 травня, перевищила тисячу осіб. Такі дані наводить російська правозахисна група "ОВД-Инфо". Станом на 17:00 за місцевим часом у 19 містах було затримано 1029 осіб. Найбільше - у Москві, де поліція затримала 475 осіб, включно з опозиційним політиком Олексієм Навальним, який закликав людей виходити на нинішні акції.

Навальний дістав легку травму руки під час затримання. Про це повідомив російський опозиціонер Ілля Яшин, який намагався добитися звільнення опозиціонера. "Навального можуть за статтею тримати у відділку до 48 годин", - цитує Яшина "Новая газета".

DW.COM

Опозиційний російський політик Олексій Навальний оголосив масштабну акцію "Він нам не цар", яка відбувається перед інавгурацією президента Володимира Путіна. (05.05.2018)

Під час всеросійської акції протесту "Він нам не цар", яка відбувається перед інавгурацією президента Володимира Путіна, поліція затримала близько 300 людей, в тому числі і опозиціонера Олексія Навального. (05.05.2018)

164 особи затримали в Челябінську, 75 - у Якутську, 63 - в Тольятті, 53 у Петербурзі, 49 - у Краснодарі, 35 - у Красноярську, 26 - у Новокузнецьку. Інформація про затриманих на акціях також надходить із Калуги, Самари, Барнаула, Пензи, Кургану, Твері, Воронежа, Кемерова, Єкатеринбурга і Томська.

Акції протесту відбуваються в 90 містах Росії. У багатьох із них, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, захід не узгоджено з місцевою владою. Демонстранти вимагають реальної боротьби з хабарництвом і бідністю, повернення виборів на всіх рівнях влади, забезпечення справжньої політичної конкуренції, повномасштабної судової реформи, звільнення всіх політв'язнів, а також свободи ЗМІ та інтернету.
Дивитись відео 02:37

Чому Путін не вимовляє прізвище Навального (16.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Чому Путін не вимовляє прізвище Навального (16.01.2018)  

Також за темою

Proteste in Russland

У Росії проходить акція прихильників Навального 05.05.2018

Опозиційний російський політик Олексій Навальний оголосив масштабну акцію "Він нам не цар", яка відбувається перед інавгурацією президента Володимира Путіна.

Proteste in Russland Moskau

На акціях в Росії затримано Навального та сотні його прибічників 05.05.2018

Під час всеросійської акції протесту "Він нам не цар", яка відбувається перед інавгурацією президента Володимира Путіна, поліція затримала близько 300 людей, в тому числі і опозиціонера Олексія Навального.

Russland - Moskau: Demonstration für Netzfreiheit

На мітингу за свободу інтернету в Москві скандували "Геть царя!" 30.04.2018

У Москві тисячі людей вийшли на мітинг проти спроб "Роскомнагляду" заблокувати в Росії месенджер Telegram. Учасники запускали повітряні літачки та скандували "Геть царя!"

Докладно

Deutschland Trier 200. Geburtstag von Karl Marx | Karl-Marx-Statue, eingehüllt (Getty Images/AFP/P. Stollarz)

Карл Маркс: 200 років потому

Як на батьківщині філософа-економіста відзначають його ювілей? 

Дедалі більше працівників у Німеччині мають понад одного роботодавця

У ФРН дедалі більше людей мають понад одну роботу

Минулого року в Німеччині 3,26 мільйона людей мали понад одне місце роботи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  