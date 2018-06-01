 Кількість загиблих через виверження вулкана в Гватемалі зросла до 33 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2018

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Новини

Кількість загиблих через виверження вулкана в Гватемалі зросла до 33

Рятувальники виявили ще кілька тіл загиблих, тож загальна кількість жертв зросла до 33. Нинішнє виверження вулкана Фуего - найпотужніше за останні 40 років.

Рятувальники виявити ще кілька тіл загиблих унаслідок виверження вулкана Фуего

Рятувальники виявити ще кілька тіл загиблих унаслідок виверження вулкана Фуего

Найпотужніше за останні 40 років виверження вулкана Фуего  у Гватемалі призвело щонайменше до 33 смертей. Згідно з оприлюдненими в понеділок, 4 червня, оновленими даними місцевої служби протидії катастрофам, рятувальники виявили ще кілька тіл загиблих. Рятувально-пошукові роботи тривали у кількох селах, розташованих біля південного схилу вулкана, передає інформагенція AFP.

Раніше влада повідомляла про як мінімум 25 жертв стихійного лиха, серед яких - діти. Водночас не виключалося, що кількість загиблих може зрости, адже багато осіб вважалося зниклими безвісти. З місця інциденту евакуювали кілька тисяч місцевих мешканців.

Представники служби протидії катастрофам заявили, що виверження зачепило близько 1,7 мільйона людей. Через викид величезних хмар попелу з розташованого на відстані близько 35 кілометрів від столиці країни вулкана, була зупинена робота столичного аеропорту.

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