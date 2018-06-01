Кількість загиблих через виверження вулкана в Гватемалі зросла до 33

Найпотужніше за останні 40 років виверження вулкана Фуего у Гватемалі призвело щонайменше до 33 смертей. Згідно з оприлюдненими в понеділок, 4 червня, оновленими даними місцевої служби протидії катастрофам, рятувальники виявили ще кілька тіл загиблих. Рятувально-пошукові роботи тривали у кількох селах, розташованих біля південного схилу вулкана, передає інформагенція AFP.

Раніше влада повідомляла про як мінімум 25 жертв стихійного лиха, серед яких - діти. Водночас не виключалося, що кількість загиблих може зрости, адже багато осіб вважалося зниклими безвісти. З місця інциденту евакуювали кілька тисяч місцевих мешканців.

Представники служби протидії катастрофам заявили, що виверження зачепило близько 1,7 мільйона людей. Через викид величезних хмар попелу з розташованого на відстані близько 35 кілометрів від столиці країни вулкана, була зупинена робота столичного аеропорту.

Дивитись відео 01:43 Now live 01:43 хв Поділитись Італійські вулкани з космосу (14.07.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2gVbF Італійські вулкани з космосу (14.07.2017)