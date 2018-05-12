 Кількість загиблих у сутичках на кордоні з Сектором Гази перевищила 50 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2018
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Новини

Кількість загиблих у сутичках на кордоні з Сектором Гази перевищила 50 осіб

Унаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні з Сектором Гази загинули вже щонайменше 52 палестинці. Німеччина закликала уникнути загострення протистояння.

Понад дві тисячі людей дістали поранення у сутичках на кордоні з Сектором Гази

Понад дві тисячі людей отримали поранення у сутичках на кордоні з Сектором Гази, кажуть у Палестинській адміністрації

Кількість загиблих палестинців у кривавих сутичках з ізраїльськими військовими на кордоні з Сектором Гази у понеділок, 14 травня, зросла до 52 людей, повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Палестинської національної адміністрації. За даними речника міністерства, понад 2400 осіб дістали поранення.

Постійний спостерігач Палестинської національної адміністрації при ООН Ріяд Мансур тим часом заявив, що серед загиблих у сутичках - щонайменше восьмеро дітей віком до 16 років.

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Світ у вогні та диму. Те, що відбувається у Секторі Гази, - більше, ніж новини. Вони стають символом небезпеки, що йде від оскаженілого від влади Дональда Трампа, вважає Інес Поль. (14.05.2018)

У день відкриття посольства США в Єрусалимі почалися сутички палестинських демонстрантів з ізраїльськими силовиками на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем. Медики повідомляють про 28 загиблих і сотні поранених. (14.05.2018)

Німеччина закликає уникнути загострення

Уряд Німеччини "приголомшений" і висловлює "глибоке занепокоєння" через криваві сутички на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази. "Усі мають докласти зусиль, аби не відбулося ще гіршого загострення ситуації", - наголосила в понеділок речниця німецького МЗС, цитує агентство AFP.

У свою чергу прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим засудив убивство палестинців у сутичках з ізраїльськими військовими. При цьому він звинуватив США у "співучасті в злочині проти людяності". На його думку, це призведе до погіршення ситуації в регіоні та зробить досягнення миру між ізраїльтянами та палестинцями ще складнішим.

Нагадаємо, масові протести палестинців на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази 14 травня відбуваються через офіційне відкриття в Єрусалимі перенесеного з Тель-Авіва посольства США. Нинішня кількість загиблих упродовж одного дня - найвища з часів початку протестів 30 березня.
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Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)

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Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)  

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