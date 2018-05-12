 Кількість загиблих у сутичках на кордоні з Сектором Гази зросла до 58 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новини

Кількість загиблих у сутичках на кордоні з Сектором Гази зросла до 58 осіб

Внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні із Сектором Гази загинули вже щонайменше 58 палестинців. Рада Безпеки ООН планує засідання для обговорення сутичок на палестинсько-ізраїльському кордоні.

Сектор Гази

Понад 2700 осіб дістали поранення в сутичках на кордоні з Сектором Гази

Кількість загиблих палестинців у кривавих сутичках з ізраїльськими військовими на кордоні з Сектором Гази у вівторок, 15 травня, зросла до 58 осіб, повідомляє агенція AP з посиланням на відомство охорони здоров'я Сектора Гази. З них 57 осіб загинули внаслідок того, що ізраїльські військові відкрили вогонь по мітингарям, одна дитина загинула від отруєння сльозогінним газом. За даними відомства, понад 2700 осіб дістали поранення, з них 1300 - вогнепальні. 130 поранених перебувають у критичному стані.

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У відеозверненні на відкритті посольства Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відданий ідеї досягненню миру між Ізраїлем та палестинцями. Тим часом кількість загиблих на кордоні з Сектором Гази зросла до 41 людини. (14.05.2018)

Унаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні з Сектором Гази загинули вже щонайменше 55 палестинців. Німеччина закликала уникнути загострення протистояння. (14.05.2018)

Тим часом Рада Безпеки ООН планує засідання 15 травня для обговорення кривавих сутичок на палестинсько-ізраїльському кордоні. Водночас джерела в Радбезі ООН повідомили агенції dpa, що США вже заблокували прийняття заяви органу, котра закликає до незалежного розслідування сутичок на ізраїльському кордоні з Сектором Гази.

Нагадаємо, ескалація протестів палестинців на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази 14 травня відбувалася через офіційне відкриття в Єрусалимі перенесеного з Тель-Авіва посольства США. Турецьке посольство в Вашингтоні 15 травня заявило про відкликання посла Туреччини в США на знак протесту проти перенесення посольства США в Єрусалим.

Також напередодні прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим засудив убивство палестинців у сутичках з ізраїльськими військовими. При цьому він звинуватив США у "співучасті в злочині проти людяності". На його думку, це призведе до погіршення ситуації в регіоні та зробить досягнення миру між ізраїльтянами та палестинцями ще складнішим.
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Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)

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