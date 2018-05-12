Кількість загиблих у сутичках на кордоні з Сектором Гази зросла до 58 осіб

Кількість загиблих палестинців у кривавих сутичках з ізраїльськими військовими на кордоні з Сектором Гази у вівторок, 15 травня, зросла до 58 осіб, повідомляє агенція AP з посиланням на відомство охорони здоров'я Сектора Гази. З них 57 осіб загинули внаслідок того, що ізраїльські військові відкрили вогонь по мітингарям, одна дитина загинула від отруєння сльозогінним газом. За даними відомства, понад 2700 осіб дістали поранення, з них 1300 - вогнепальні. 130 поранених перебувають у критичному стані.

Тим часом Рада Безпеки ООН планує засідання 15 травня для обговорення кривавих сутичок на палестинсько-ізраїльському кордоні. Водночас джерела в Радбезі ООН повідомили агенції dpa, що США вже заблокували прийняття заяви органу, котра закликає до незалежного розслідування сутичок на ізраїльському кордоні з Сектором Гази.

Нагадаємо, ескалація протестів палестинців на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази 14 травня відбувалася через офіційне відкриття в Єрусалимі перенесеного з Тель-Авіва посольства США. Турецьке посольство в Вашингтоні 15 травня заявило про відкликання посла Туреччини в США на знак протесту проти перенесення посольства США в Єрусалим.

Також напередодні прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим засудив убивство палестинців у сутичках з ізраїльськими військовими. При цьому він звинуватив США у "співучасті в злочині проти людяності". На його думку, це призведе до погіршення ситуації в регіоні та зробить досягнення миру між ізраїльтянами та палестинцями ще складнішим.