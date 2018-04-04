Кількість загиблих палестинців у Секторі Гази зросла

За останню добу під час масових протестів, що відбувалися на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем, загинули дев'ять осіб. Про це повідомило палестинське міністерство охорони здоров'я у суботу, 7 квітня. Двоє людей померли у лікарні від отриманих поранень. Серед цих двох був палестинський журналіст. За цими даними, під час сутичок у п'ятницю, 6 квітня, було поранено близько 1400 палестинців, майже у третині цих випадків йдеться про вогнепальні поранення.

Загальна кількість палестинців, які загинули за весь час масових протестів, що почалися більше тижня тому, зросла до 31 особи. Загалом поранення дістали уже близько 2800 осіб. Про це у суботу, 7 квітня, пише інформагенція dpa.

Усі палестинські журналісти під час протестів одягали спеціальні жилети, за якими легко було розпізнати, що вони є представниками преси. Однак попри це шестеро з них у п'ятницю, 6 квітня, дістали поранення, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на Палестинську асоціацію журналістів.

За даними ізраїльської армії, у протестах і сутичках на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем напередодні брали участь близько 20 тисяч палестинців, які палили автомобільні шини та намагалися пошкодити прикордонну огорожу, а також кидали коктейлі Молотова й атакували ізраїльських солдатів. Армія Ізраїлю застосувала водомети та зброю.

Як повідомлялося раніше, тисячі палестинців з 30 березня беруть участь у так званому "Великому марші повернення" - масовій протестній акції проти Ізраїлю, скликаній радикальним рухом ХАМАС. Акція триватиме до 15 травня. Палестинці називають дату 15 травня "Днем катастрофи", згадуючи події 1948 року, коли понад 700 тисяч палестинців змушені були залишити свої домівки або стати вигнанцями. 14 травня Ізраїль святкуватиме 70-річчя встановлення державності, у цей же день посольство США має переїхати до Єрусалима, міста, яке президент США Дональд Трамп визнав столицею Ізраїлю.