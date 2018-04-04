 Кількість загиблих на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Кількість загиблих на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем зростає

Військова авіація Ізраїлю вбила палестинця на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем. Кількість загиблих внаслідок протистояння палестинців і ізраїльських силовиків зросла до 20 осіб. Заплановані нові масштабні протести.

Протести на кордоні Сектора Гази

Тривають масові протести на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем

Військово-повітряні сили Ізраїлю у ніч на четвер, 5 квітня, вбили ще одного учасника масових протестів, що тривають на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем з 30 березня. Ізраїльські військові повідомили, що 34-річний загиблий був озброєний, інформує агенція dpa.

Таким чином кількість загиблих внаслідок сутичок на палестинсько-ізраїльському кордоні зросла до 20 осіб.

DW.COM

На проведенні незалежного розслідування обставин використання бойових набоїв ізраїльськими силовиками під час сутичок з палестинцями наполягає головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні. (31.03.2018)

Число палестинців, загиблих в результаті розгону масової демонстрації протесту на кордоні Сектора Гази і Ізраїлю, збільшилося до 18 осіб. Число поранених перевищує 1400 людей. (02.04.2018)

Мітингарі планують нові акції протесту 6 квітня, в рамках яких хочуть запалити тисячі шин, аби створити димову завісу між ними і ізраїльськими військовими. Очікується, що протестні акції на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю триватимуть до 15 травня.

14 травня Ізраїль святкуватиме 70-річчя встановлення державності, у цей же день посольство США має переїхати до Єрусалима, міста, яке президент США Дональд Трамп минулого року визнав столицею Ізраїлю.

Палестинці називають дату 15 травня "Днем катастрофи", згадуючи події 1948 року, коли 700 тисяч палестинців змушені були залишити свої домівки і стати біженцями.

Як повідомлялося раніше, тисячі палестинців з 30 березня беруть участь у так званому "Великому марші повернення" - масовій протестній акції проти політики Ізраїлю.

Також за темою

Israel Palästina | Proteste am Tag der Trauer | Gaza

HRW закидає Ізраїлю "незаконне" застосування сили проти палестинців 03.04.2018

Правозахисна організація Human Rights Watch виступила з жорсткою критикою дій Ізраїлю у відповідь на протести палестинців на кордоні з Сектором Гази, під час яких загинуло щонайменше 18 людей.

Gazastreifen Ausschreitungen

Зросла кількість загиблих палестинців від сутичок в Секторі Гази 02.04.2018

Число палестинців, загиблих в результаті розгону масової демонстрації протесту на кордоні Сектора Гази і Ізраїлю, збільшилося до 18 осіб. Число поранених перевищує 1400 людей.

Tausende Palästinenser kommen zum Marsch der Rückkehr

Палестинці розпочали "Великий марш повернення" 30.03.2018

Ізраїль застерігає палестинців, керованих терористичною організацією "Хамас", від наближення до кордону.

Докладно

Битва за землю лишила сліди на Юраї Береші

Як словацькі рейдери відбирають поля у фермерів

Вбивство журналіста Куціяка змінило Словаччину. Репортер DW Карл Гаренброк проїхався країною та побачив заляканих людей. 

Facebook

Facebook: Витік даних торкнувся 87 мільйонів користувачів

Особисті дані 87 мільйонів користувачів Facebook потрапили до рук приватної аналітичної компанії Cambridge Analytica. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  