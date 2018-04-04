Кількість загиблих на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем зростає

Військово-повітряні сили Ізраїлю у ніч на четвер, 5 квітня, вбили ще одного учасника масових протестів, що тривають на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем з 30 березня. Ізраїльські військові повідомили, що 34-річний загиблий був озброєний, інформує агенція dpa.

Таким чином кількість загиблих внаслідок сутичок на палестинсько-ізраїльському кордоні зросла до 20 осіб.

Мітингарі планують нові акції протесту 6 квітня, в рамках яких хочуть запалити тисячі шин, аби створити димову завісу між ними і ізраїльськими військовими. Очікується, що протестні акції на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю триватимуть до 15 травня.

14 травня Ізраїль святкуватиме 70-річчя встановлення державності, у цей же день посольство США має переїхати до Єрусалима, міста, яке президент США Дональд Трамп минулого року визнав столицею Ізраїлю.

Палестинці називають дату 15 травня "Днем катастрофи", згадуючи події 1948 року, коли 700 тисяч палестинців змушені були залишити свої домівки і стати біженцями.

Як повідомлялося раніше, тисячі палестинців з 30 березня беруть участь у так званому "Великому марші повернення" - масовій протестній акції проти політики Ізраїлю.