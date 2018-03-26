Кількість загиблих від мін у світі зростає - дослідження

В останні роки по всьому світу різко зросла кількість загиблих через міни та боєприпаси, що не розірвалися під час бойових дій. Про це у вівторок, 3 квітня, повідомили в орагнізації Handicap International. Згідно зі звітом Landmine Monitor, у 2016 році через вибухи мін та снарядів було вбито та поранено понад 8,6 тисячі людей, тоді як у 2013 році їхня кількість складала 3,4 тисячі.

Найчастіше жертвами стають жителі зон конфліктів Афганістану, Сирії, України та Ємену. Там часто бомбардують житлові райони, в яких потім залишається багато снарядів. У 2016 році від вибухів постраждало 1,5 тисячі дітей. Крім того, понад 1,8 тисячі людей стали жертвами саморобних вибухових речовин, в тому числі 1180 - в Афганістані. 90 відсотків жертв були вбиті та травмовані саме боєприпасами, які залишилися після бойових дій.

У Handicap International зазначають, що очищення від мін та снарядів може тривати десятиліттями після закінчення бойових дій. "Вибухонебезпечні залишки війни запобігають безпечному поверненню населення до своїх будинків", - зазначила представниця організації Єва Марія Фішер.

Раніше повідомлялося, що за даними міжнародної благодійної організації SOS-Kinderdörfer в середньому щотижня від мін на Сході України помирає чи отримує поранення одна дитина. Загалом на Донбасі міни загрожують життю та здоров'ю 220 тисяч дітей.