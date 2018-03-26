 Кількість загиблих від мін у світі зростає - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2018
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Новини

Кількість загиблих від мін у світі зростає - дослідження

Від мін та боєприпасів, що залишилися поблизу житлових районів, у 2016 році загинуло та було поранено майже дев'ять тисяч людей, повідомила організація Handicap International. Україна серед лідерів за кількістю жертв.

Все більше людей в світі гине через міни та снаряди, що не розірвалися

Дедалі більше людей у світі гине через міни та снаряди, що не розірвалися

В останні роки по всьому світу різко зросла кількість загиблих через міни та боєприпаси, що не розірвалися під час бойових дій. Про це у вівторок, 3 квітня, повідомили в орагнізації Handicap International. Згідно зі звітом Landmine Monitor, у 2016 році через вибухи мін та снарядів було вбито та поранено понад 8,6 тисячі людей, тоді як у 2013 році їхня кількість складала 3,4 тисячі.

Найчастіше жертвами стають жителі зон конфліктів Афганістану, Сирії, України та Ємену. Там часто бомбардують житлові райони, в яких потім залишається багато снарядів. У 2016 році від вибухів постраждало 1,5 тисячі дітей. Крім того, понад 1,8 тисячі людей стали жертвами саморобних вибухових речовин, в тому числі 1180 - в Афганістані. 90 відсотків жертв були вбиті та травмовані саме боєприпасами, які залишилися після бойових дій.

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За даними міжнародної благодійної організації SOS-Kinderdörfer, міни у Східній Україні загрожують життю близько 220 тисяч дітей. (24.01.2018)

Схід України є одним з найбільш забруднених мінами регіоном у світі. Це щоденно загрожує життю 220 тисяч дітей, попереджає ЮНІСЕФ та закликає сторони конфлікту припинити використовувати цей вид зброї. (21.12.2017)

У Handicap International зазначають, що очищення від мін та снарядів може тривати десятиліттями після закінчення бойових дій. "Вибухонебезпечні залишки війни запобігають безпечному поверненню населення до своїх будинків", - зазначила представниця організації Єва Марія Фішер.

Раніше повідомлялося, що за даними міжнародної благодійної організації SOS-Kinderdörfer в середньому щотижня від мін на Сході України помирає чи отримує поранення одна дитина. Загалом на Донбасі міни загрожують життю та здоров'ю 220 тисяч дітей.
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Заміновані поля Донбасу: як вижити селянам у Бахмуті (10.11.2017)

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Заміновані поля Донбасу: як вижити селянам у Бахмуті (10.11.2017)  

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Від мін в Україні щотижня страждає одна дитина - благодійники 24.01.2018

За даними міжнародної благодійної організації SOS-Kinderdörfer, міни у Східній Україні загрожують життю близько 220 тисяч дітей.

Заміновані поля Донбасу: як вижити селянам у Бахмуті (10.11.2017) 10.11.2017

Активні бойові дії в більшості сел Бахмутського району завершилися в 2015-му. Розмінування цих територій не завершене. Фермери і діти залишаються у зоні підвищеного ризику.

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