 Кількість жертв теракту ІД в Афганістані сягнула 36 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2018

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Новини

Кількість жертв теракту ІД в Афганістані сягнула 36

Серед загиблих внаслідок теракту в Афганістані були також бійці руху "Талібан". Саме вони стали об'єктом нападу смертника ІД.

Талібан святкує перемир'я

"Талібан" святкує перемир'я

Кількість загиблих через теракт, влаштований в Афганістані терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД) і націлений на зібрання бійців "Талібану", сягнула 36 осіб. Про це в неділю, 17 червня, повідомив представник влади провінції Нангархар. За його даними, в нападі, який був скоєний смертником напередодні, 16 червня, було поранено 65 осіб, передає агенція dpa.

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Таліби відповіли на перемир'я, оголошене президентом Ашрафом Гані. Заява пролунала невдовзі після того, як було убито 17 афганських солдатів і вкрадено зброю з афганської військової бази, повідомила місцева влада. (09.06.2018)

Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про режим припинення вогню у протистоянні з талібами з 12 до 20 червня. Утім, боротьба з іншими збройними угрупованнями триватиме. (07.06.2018)

Начинений вибухівкою автомобіль підірвали поблизу місця зустрічі талібів і афганських військових, які планували відсвяткувати перемир'я між урядом країни та радикальним рухом "Талібан" паралельно до свята Ураза-байрам. Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД). "Талібан" заявив, що внаслідок вибуху є загиблі і серед представників руху.

Афганська влада оголосила перемир'я тривалістю 10 днів, таліби заявляли лише про триденне припинення вогню на період свята розговіння по завершенні священного для мусульман місяця Рамадан. Після нападу президент Ашраф Гані заявив про продовження перемир'я на дев'ять днів, "Талібан" не підтверджував такого кроку. Утім, радикальна організація заборонила своїм бійцям організовувати зібрання, збиратися в містах та зустрічатися з громадянами. Речник талібів пояснив, що вони прагнуть убезпечити цивільних.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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Президент Афганістану оголосив про продовження перемир'я з "Талібаном". Тим часом під час мирної зустрічі талібів із афганськими військовими у Нангархарі пролунав вибух, який забрав життя щонайменше 26 людей.

Ashraf Ghani Sicherheitskonferenz Kabul

Президент Афганістану оголосив про перемир'я з "Талібаном" 07.06.2018

Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про режим припинення вогню у протистоянні з талібами з 12 до 20 червня. Утім, боротьба з іншими збройними угрупованнями триватиме.

Afghanistan Taliban-Gruppe unterstüzt TAPI-Projekt

"Талібан" оголосив триденне перемир'я в Афганістані 09.06.2018

Таліби відповіли на перемир'я, оголошене президентом Ашрафом Гані. Заява пролунала невдовзі після того, як було убито 17 афганських солдатів і вкрадено зброю з афганської військової бази, повідомила місцева влада.

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