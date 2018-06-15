Кількість жертв теракту ІД в Афганістані сягнула 36

Кількість загиблих через теракт, влаштований в Афганістані терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД) і націлений на зібрання бійців "Талібану", сягнула 36 осіб. Про це в неділю, 17 червня, повідомив представник влади провінції Нангархар. За його даними, в нападі, який був скоєний смертником напередодні, 16 червня, було поранено 65 осіб, передає агенція dpa.

Начинений вибухівкою автомобіль підірвали поблизу місця зустрічі талібів і афганських військових, які планували відсвяткувати перемир'я між урядом країни та радикальним рухом "Талібан" паралельно до свята Ураза-байрам. Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД). "Талібан" заявив, що внаслідок вибуху є загиблі і серед представників руху.

Афганська влада оголосила перемир'я тривалістю 10 днів, таліби заявляли лише про триденне припинення вогню на період свята розговіння по завершенні священного для мусульман місяця Рамадан. Після нападу президент Ашраф Гані заявив про продовження перемир'я на дев'ять днів, "Талібан" не підтверджував такого кроку. Утім, радикальна організація заборонила своїм бійцям організовувати зібрання, збиратися в містах та зустрічатися з громадянами. Речник талібів пояснив, що вони прагнуть убезпечити цивільних.