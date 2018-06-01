 Курц і Путін обговорили шанси на покращення відносин між ЄС і Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

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Новини

Курц і Путін обговорили шанси на покращення відносин між ЄС і Росією

Відень під час головування в ЄС вестиме діалог з Росією задля поліпшення відносин Брюсселя та Москви. Водночас Австрія й надалі підтримує санкції ЄС щодо Москви, заявив Себастіан Курц.

Володимир Путін і Себастіан Курц

Володимир Путін (л.) і Себастіан Курц (п.) під час зустрічі у Відні

Канцлер Австрії Себастіан Курц висловився за інтенсивний діалог між Європейським Союзом і Росією. Про це Курц заявив у вівторок, 5 червня, у Відні на спільній прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами австрійського канцлера, Відень сподівається, що "інтенсивний діалог призведе до прогресу в двосторонніх відносинах". Так само Курц висловив надію на позитивні зміни на Сході України, завдяки яким відповідно до мінських угод, можна буде крок за кроком скасовувати санкції.

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Водночас австрійський канцлер дав зрозуміти, що Австрія під час свого головування в ЄС підтримуватиме рішення Брюсселя стосовно санкцій щодо РФ. Путін, своєю чергою, закликав Євросоюз скасувати санкції проти РФ, назвавши їх такими, що шкодять усім.

Як повідомлялося, днями віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache) закликав скасувати санкції щодо РФ.

Щодо австрійського головування в ЄС, котре розпочнеться в другій половині 2018 року, то Відень має намір скористатися цим періодом для поступового налагоджування відносин між Брюсселем і Москвою, сказав Курц. Він також вказав на зацікавленість сторін у виграшній для всіх ситуації, а не в програшній.

Подовжено контракт з "Газпромом"

Нинішній візит до Відня став першою поїздкою Путіна в Європу після того, як він учетверте обійняв президентську посаду та після скандалу з отруєнням колишнього агента Сергія Скрипаля в Лондоні.

Під час візиту Путіна російський "Газпром" і австрійський енергетичний концерн OMV подовжили до 2040 року термін чинності контракту про постачання російського газу до Австрії. Офіційною підставою для візиту було 50-річчя початку поставок газу з СРСР до Австрії.

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