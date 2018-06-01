Курц і Путін обговорили шанси на покращення відносин між ЄС і Росією

Канцлер Австрії Себастіан Курц висловився за інтенсивний діалог між Європейським Союзом і Росією. Про це Курц заявив у вівторок, 5 червня, у Відні на спільній прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами австрійського канцлера, Відень сподівається, що "інтенсивний діалог призведе до прогресу в двосторонніх відносинах". Так само Курц висловив надію на позитивні зміни на Сході України, завдяки яким відповідно до мінських угод, можна буде крок за кроком скасовувати санкції.

Водночас австрійський канцлер дав зрозуміти, що Австрія під час свого головування в ЄС підтримуватиме рішення Брюсселя стосовно санкцій щодо РФ. Путін, своєю чергою, закликав Євросоюз скасувати санкції проти РФ, назвавши їх такими, що шкодять усім.

Як повідомлялося, днями віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache) закликав скасувати санкції щодо РФ.

Щодо австрійського головування в ЄС, котре розпочнеться в другій половині 2018 року, то Відень має намір скористатися цим періодом для поступового налагоджування відносин між Брюсселем і Москвою, сказав Курц. Він також вказав на зацікавленість сторін у виграшній для всіх ситуації, а не в програшній.

Подовжено контракт з "Газпромом"

Нинішній візит до Відня став першою поїздкою Путіна в Європу після того, як він учетверте обійняв президентську посаду та після скандалу з отруєнням колишнього агента Сергія Скрипаля в Лондоні.

Під час візиту Путіна російський "Газпром" і австрійський енергетичний концерн OMV подовжили до 2040 року термін чинності контракту про постачання російського газу до Австрії. Офіційною підставою для візиту було 50-річчя початку поставок газу з СРСР до Австрії.