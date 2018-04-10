Курс рубля падає другий день поспіль на тлі санкцій США проти РФ

Вартість рубля падає на тлі санкцій, запроваджених США проти російських олігархів, держслужбовців та компаній. У вівторок, 10 квітня, на Московській біржі долар подорожчав до максимального рівня з грудня 2016 року і складав 62,5 рубля. Євро підвищився до позначки у 78 рублів. Падіння курсу рубля спостерігається другий день поспіль.

Тим часом в російському Центробанку заявили, що ризиків для економіки РФ немає. "На наш погляд, таких ризиків зараз немає і, звичайно, не потрібно застосовувати системні заходи, але ми будемо стежити за ситуацією", - заявила голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна. Індекси Московської біржі та РТС також продовжували падіння у вівторок. Перший опустився на 0,66 відсотка, а другий - на 3,03 відсотка.

Тим часом, втрати 50 найбагатших людей Росії за два дні після запровадження санкцій досягли вже 16 мільярдів доларів, підрахувала агенція Bloomberg. За її даними, найбільше постраждав генеральний директор "Норильського никеля" Володимир Потанін, який втратив 2,2 мільярда доларів. Бізнесмен Олег Дерипаска втратив 905 мільйонів доларів, а за даними російського видання Forbes його статки скоротились на 1,3 мільярда доларів.

Російський віце-прем’єр-міністр Аркадій Дворкович заявив, що уряд планує підтримати компанії, які зазнали втрат через санкції, щоб не допустити скорочень робочих місць. "Головне зараз - мінімізувати невизначеність і забезпечити стабільну роботу компаній, де працює сотні тисяч людей", - заявив він.

6 квітня міністерство фінансів США запровадило санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, які фігурували в так званій "Кремлівській доповіді". Коментуючи запровадження нових санкцій, міністр фінансів США Стівен Мнучін звинуватив Москву в участі у "злонамірних діях у всьому світі, в тому числі у продовженні окупації Криму та розпалюванні насильства в східній Україні". До переліку, серед інших, потрапили глава "Газпрому" Олексій Міллер, глава МВС РФ Володимир Колокольцев, командувач Росгвардією Віктор Золотов, керівник Роскомнадзору Олександр Жаров та інші.