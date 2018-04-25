КС визнав неконституційним закон про всеукраїнський референдум

Конституційний Суд визнав неконституційним закон про всеукраїнський референдум. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав суддя-доповідач у цій справі Василь Лемак у п'ятницю, 27 квітня. Він повідомив, що 26 квітня на засіданні його проект рішення був підтриманий усіма суддями КС. "Справа навіть не у конкретному законі, визнаному неконституційним. Справа у низці юридичних позицій КСУ, які унеможливлюють подібні (закони - Ред.)", - зазначив він.

У той же час, прес-служба Конституційного Суду повідомила, що закон був визнаний неконституційним як через порушення процедури його розгляду й прийняття, так і з погляду його змісту. Суд вирішив, що зазначений закон повністю суперечить Конституції.

У своєму рішенні КС зауважив, що під час голосування за закон про референдум у Верховній Раді було зафіксовано неособисте голосування депутатів. Також КС зазначив, що, ухваливши закон, парламент вийшов за межі своїх конституційних повноважень.

Закон "Про всеукраїнський референдум" втратив чинність від дня прийняття Конституційним Судом цього рішення. Рішення є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, у березні 2016 року Конституційний Суд розпочав розгляд питання конституційності закону про всеукраїнський референдум. Подання 57 депутатів Верховної Ради щодо цього питання надійшло в КС у грудні 2014 року. У конституційному поданні депутати просять КС визнати неконституційним закон, оскільки, на їхню думку, парламент істотно перевищив свої повноваження, коли ухвалив його 6 липня 2012 року.