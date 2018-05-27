КСУ дав зелене світло законопроекту про скасування депутатської недоторканності

Конституційний Суд України визнав конституційним законопроект №6773, яким передбачається скасування депутатської недоторканності з відповідними змінами до Основного закону. Про це повідомляється на офіційному сайті КС в четвер, 7 червня. "Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, в цілому відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Висновок Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню", - йдеться у заключних положеннях висновку КС.

Водночас КС звертає увагу, що необхідно враховувати стан політичної і правової системи України - "її здатність у разі повної відсутності інституту депутатської недоторканності забезпечити безперешкодне та ефективне здійснення народними депутатами України своїх повноважень". На наслідки повного скасування депутатської недоторканності звертала увагу і Венеціанська комісія, яка наголошувала, що в політичній системі з вразливою демократією, такій, як українська, повне скасування недоторканності може бути небезпечним для функціонування та автономії парламенту.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2017 року Верховна Рада направила для висновків до КС президентський законопроект (№7203) та аналогічний до нього депутатський законопроект (№6773) про скасування недоторканності народних депутатів.

За своєю суттю законопроекти №7203 і №6773 відрізняються лише тим, що, згідно з президентською ініціативою, зміни до Конституції щодо скасування недоторканності мають вступити у силу з 1 січня 2020 року.

Для ухвалення законопроекту про внесення змін до Конституції потрібні 300 голосів депутатів. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозував, що таке голосування буде можливим на наступній сесії парламенту, яка розпочнеться у вересні поточного року.